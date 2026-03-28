　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

10位更生人用生命故事寫下《感恩之路》　重生尋獲光明喚起社會看見改變可能

▲▼ ONE BOOK TEN LIFE 13 感恩之路新書發布 。（圖／記者徐文彬攝）

▲來自更生保護、矯正體系及宗教與民間團體的多方代表，與東森慈善基金會志工張登凱（阿凱）及10位更生人作者齊聚一堂，於28日在台北靈糧堂舉辦《重生效應2－感恩之路》新書發表會。臺灣更生保護會執行長柯嘉惠、（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在多數人仍以過去定義更生人的同時，一群走過跌倒與修復的人，正嘗試用自身經歷改寫社會的既定印象。東森集團總裁王令麟因著本身也是更生人的經歷，長期支持的更生人張登凱（阿凱），出獄後加入東森成為東森慈善基金會志工，繼2022年推出《重生效應》後，此次參與統籌的新書《重生效應2－感恩之路》於28日在台北靈糧堂舉辦發表會，10位更生人現身分享自身故事，敘說如何從迷途到重新站起來的歷程，讓「重生」是一條可以被逐漸理解的路。東森集團總裁王令麟也特別為本書撰寫推薦序，其中提到「重生，不是奇蹟。重生，是選擇；給他一個機會，他會還你一個未來。」

《重生效應2－感恩之路》集結10位更生人的生命經驗，從不同背景與處境出發，有人曾深陷困境，也有人在人生中反覆跌倒，但共同點在於，他們勇於面對人生陰暗谷底，並為未來承擔責任，選擇回頭幫助他人的歷程，讓「被幫助」成為「幫助他人」。這本書不只是記錄故事，更希望讓仍在人生轉折中的人看見出口。

新書發表會當天，邀集來自更生保護、矯正體系及宗教與民間團體等多方代表出席，包括臺灣更生保護會執行長柯嘉惠、新竹分會主任委員戴家鴻，以及法務部矯正署嘉義監獄前典獄長蘇慶榮、法務部矯正署毒癮戒治科科長羅茂榮、
、巔峰潛能執行長卓天仁、黃明鎮牧師、台東羅媽媽(監獄母親)，並有多個教會與公益組織到場支持。透過不同領域的參與和交流，讓生命故事不只是個人分享，更在現場交織成一股看見改變、理解修復的力量，也促使與會者重新思考社會如何看待犯錯與重生的可能。

▲▼ ONE BOOK TEN LIFE 13 感恩之路新書發布 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新書發表會現場座無虛席，與會者專注聆聽更生人分享生命故事，氣氛溫暖而真摯。

書中作者之一的江源富表示，自己曾因吸毒、販毒入獄服刑，被判21年6個月，在新竹監獄執行10年，出獄後一度想離開過去的環境，但家人的鼓勵讓他選擇留下來，重新建立與孩子的關係，也在廖國泰與許多貴人幫助下，有一份穩定的工作，再加上信仰帶來的支持，逐步走回正軌。如今他投入反毒宣導與生命教育，走進社區、監所與校園分享經歷，更於107年接受反毒有功人士表揚，獲得總統頒獎肯定。他強調，「幫助別人，也是在幫助自己」，這份持續付出的行動，是支撐他走到現在的重要力量。

▲▼ ONE BOOK TEN LIFE 13 感恩之路新書發布 。（圖／記者徐文彬攝）

▲作者江源富現在積極投入反毒宣導與生命教育，走進社區、監所與校園分享經歷。

另一位作者許家彬因過去誤入歧途，對社會造成傷害，在接觸信仰後，他重新檢視人生，決定改變自己，希望有能力回過頭幫助他人，「如果能在他人尚未走錯前提醒，或在跌倒後拉一把，就是最大的意義」，目前他也投入教會與監所服務，未來也計畫將心力延伸至弱勢兒童教育，讓更多孩子在良好環境中成長。

而過去他在服獄時習得的一技之長，也特別帶到現場與大家分享，送上以100個「福」字創作而成的字畫作品「百福圖」，捐贈作為對活動的支持與祝福，透過作品，他要傳遞的不只是藝術本身，更是一種轉變，更生人只要願意努力，也能創造價值、帶來改變，走出新的方向。

▲▼ ONE BOOK TEN LIFE 13 感恩之路新書發布 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼作者許家彬（右）捐贈自己創作的「百福圖」，作為對活動的支持與祝福。

▲▼ ONE BOOK TEN LIFE 13 感恩之路新書發布 。（圖／記者徐文彬攝）

書中集結了真實且不易的更生歷程，柯嘉惠受訪時指出，更生人要順利回歸社會，除了自身努力外，更需要社會多一分理解與包容，「人都可能犯錯，關鍵在於之後是否有機會重新開始」，而家人、社會與公益團體的陪伴，都是支持他們走過這段過程的重要力量。她也提到，對更生人而言，重建人生首先來自於內在的勇氣與自信，在面對外界標籤與壓力時，唯有先相信自己，才能真正走出改變的一步。

柯嘉惠認為，《重生效應2－感恩之路》透過過來人的故事，讓仍在迷途中或身處監所的人，看見不同的可能性，「這些真實經歷能帶來信心與鼓舞，讓他們知道，只要願意努力，人生仍有重新發展的機會」。長期投入監所關懷的黃明鎮也提到，這些作者多數在監所時期便已接觸，出獄後持續穩定生活，證明改變是可以實現的，這些故事不僅能帶給仍在監所中的人希望，也提醒社會，只要願意改變，就應給予接納與機會。

負責新書發行的卓天仁說，過去出版社主要以商業、行銷類書籍為主，但在接觸更生人故事後，深受其生命經歷所感動，也重新思考出版的價值與意義，《重生效應》第一本出版後，意外開啟與監所及受刑人之間更深的連結，因此促成第二本《重生效應2－感恩之路》的誕生，更生人面臨的最大挑戰並非服刑本身，而是出獄後如何順利回歸社會，在復歸過程中找到方向與支持。

「這不只是一本書，而是一種能夠影響他人、甚至改變人生的力量」，卓天仁特別感謝包括王令麟總裁在內的各界支持，以及東森慈善基金會志工張登凱協助聯繫作者與資源，讓《重生效應2－感恩之路》得以順利推動，持續擴大影響力，第二本書延續第一本精神，並希望突破僅限於監所的閱讀場域，進一步走進校園與社會，尤其書中多數案例與毒品相關，背後往往延伸出暴力、情緒與犯罪問題，若能透過真實故事讓更多人理解，對社會將更具正面意義，達到預防效果。

此次參與《重生效應2－感恩之路》統籌工作的張登凱，本身也是第一本書的作者之一，他表示，出獄後一路受到「總裁大哥」王令麟的鼓勵與支持，第一本書推出並走入監所，與許多受刑人建立聯繫，不少人因閱讀後開始重新思考人生方向，也主動尋求協助，讓他更確信要將改變的力量延續下去，這次集結來自北中南各地的10位更生人作者並不容易，但大家都有共同目標，就是用自身經歷幫助更多人走向重生，「我們都曾經跌倒，但也都證明可以改變」，盼第二本書能讓更多仍在迷途中的人看見出路，人生是可以選擇的，同時也持續協助更生人就業工作機會，陪伴他們穩定生活、重新融入社會。

▲▼ ONE BOOK TEN LIFE 13 感恩之路新書發布 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟特別為《重生效應2－感恩之路》寫推薦序。

東森集團總裁王令麟在推薦序中，也以自身經歷出發，道出對更生議題的深刻體會。他坦言，自己曾四度進出監所，走過人生低谷，也承受過社會質疑，因此更能理解更生人重返社會時所面臨的現實困境，「一個人犯錯之後，最難的不是服刑，而是出來之後，還有沒有人願意給他機會」，並分享過去與矯正單位交流時的觀察，受刑人在監所收入有限，出獄後往往身無分文，若缺乏支持，怎麼開始？直言「如果社會只記得他的過去，卻不給他未來，那我們就是在製造下一次悲劇。」

談及為《重生效應2－感恩之路》撰寫推薦序的原因，王令麟提到，書中十位作者的故事之所以打動人心，不在於他們過去的黑暗，而在於他們如今選擇為自己的人生負責。他身為企業家，不諱言自己也是更生人，對於更生人復歸之路感同身受，東森長期以來投入公益，不只協助監所自營作業產品上架銷售，幫更生人賣蛋捲、工藝品、沙畫，也在公司內提供更生人工作機會，以及透過東森新聞雲成立《更保雲》專區，讓更生朋友的努力被看見，他期盼《重生效應2－感恩之路》走進更多監所、校園與企業，讓更多人理解：給機會不是縱容，而是降低社會風險；給機會不是同情，而是投資未來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉
幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　
快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出
直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！
酒窖千萬名酒遭心腹搬空　「亞洲換肝之父」說話了
日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推：台灣買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

10位更生人用生命故事寫下《感恩之路》　重生尋獲光明喚起社會看見改變可能

【東森傳愛助更生】正能量阿凱走進地檢署分享「重生效應」　傳遞改變力量

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

10位更生人用生命故事寫下《感恩之路》　重生尋獲光明喚起社會看見改變可能

【東森傳愛助更生】正能量阿凱走進地檢署分享「重生效應」　傳遞改變力量

TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

不斷更新／宋嘉翔適時安打！桃猿突破羅戈　5局結束1比0領先兄弟

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

【籌到錢了！】應曉薇律師現身辦保　女兒四處奔走「借到3千萬」

公益熱門新聞

10位更生人用生命故事寫下《感恩之路》

阿凱走進地檢署分享「重生效應」　傳遞改變力量

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

眼瞎腳跛被遺棄　她花20年照顧千隻毛孩

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

王令麟與更生人阿凱的十年同行

福建小將紅土球場初體驗收穫滿滿

偏鄉童正能量：榮耀屬於最努力者

魏應充親訪！好食好事基金會助青農

劉喬安揪友助弱勢兒　親口餵食

東森力挺「台灣滑輪天才少女」

楊貴媚參與「到宅沐浴車」　憶照顧中風媽媽

王令麟送愛榮民之家零距離

楊貴媚號召援手「撐起家的形狀」

更多熱門

相關新聞

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

道教文化淵遠流傳，台灣不少大老闆都是信徒，高雄吉隆建設董事長方吉雄出身天波府七顯寶寺家族，至今仍是該廟主委。郡都建設董事長唐承則投入興建真武天尊廟，從原本無神論者，到親自籌建宮廟當主委，該廟曾在短短6天內連續2次立茭，在地人嘖嘖稱奇。

阿凱走進地檢署分享「重生效應」　傳遞改變力量

阿凱走進地檢署分享「重生效應」　傳遞改變力量

更保桃園分會女監關懷活動

更保桃園分會女監關懷活動

「展夢家園」觀賞電影《冠軍之路》

「展夢家園」觀賞電影《冠軍之路》

阿凱助更生人就業　感謝王令麟扶持

阿凱助更生人就業　感謝王令麟扶持

關鍵字：

更生人阿凱張登凱正能量監所公益愛心雲更保雲王令麟公益重生效應感恩之路

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面