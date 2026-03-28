10位更生人用生命故事寫下《感恩之路》　重生尋獲光明喚起社會看見改變可能

▲來自更生保護、矯正體系及宗教與民間團體的多方代表，與東森慈善基金會志工張登凱（阿凱）及10位更生人作者齊聚一堂，於28日在台北靈糧堂舉辦《重生效應2－感恩之路》新書發表會。臺灣更生保護會執行長柯嘉惠、（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在多數人仍以過去定義更生人的同時，一群走過跌倒與修復的人，正嘗試用自身經歷改寫社會的既定印象。東森集團總裁王令麟因著本身也是更生人的經歷，長期支持的更生人張登凱（阿凱），出獄後加入東森成為東森慈善基金會志工，繼2022年推出《重生效應》後，此次參與統籌的新書《重生效應2－感恩之路》於28日在台北靈糧堂舉辦發表會，10位更生人現身分享自身故事，敘說如何從迷途到重新站起來的歷程，讓「重生」是一條可以被逐漸理解的路。東森集團總裁王令麟也特別為本書撰寫推薦序，其中提到「重生，不是奇蹟。重生，是選擇；給他一個機會，他會還你一個未來。」

《重生效應2－感恩之路》集結10位更生人的生命經驗，從不同背景與處境出發，有人曾深陷困境，也有人在人生中反覆跌倒，但共同點在於，他們勇於面對人生陰暗谷底，並為未來承擔責任，選擇回頭幫助他人的歷程，讓「被幫助」成為「幫助他人」。這本書不只是記錄故事，更希望讓仍在人生轉折中的人看見出口。

新書發表會當天，邀集來自更生保護、矯正體系及宗教與民間團體等多方代表出席，包括臺灣更生保護會執行長柯嘉惠、新竹分會主任委員戴家鴻，以及法務部矯正署嘉義監獄前典獄長蘇慶榮、法務部矯正署毒癮戒治科科長羅茂榮、

、巔峰潛能執行長卓天仁、黃明鎮牧師、台東羅媽媽(監獄母親)，並有多個教會與公益組織到場支持。透過不同領域的參與和交流，讓生命故事不只是個人分享，更在現場交織成一股看見改變、理解修復的力量，也促使與會者重新思考社會如何看待犯錯與重生的可能。

▲新書發表會現場座無虛席，與會者專注聆聽更生人分享生命故事，氣氛溫暖而真摯。

書中作者之一的江源富表示，自己曾因吸毒、販毒入獄服刑，被判21年6個月，在新竹監獄執行10年，出獄後一度想離開過去的環境，但家人的鼓勵讓他選擇留下來，重新建立與孩子的關係，也在廖國泰與許多貴人幫助下，有一份穩定的工作，再加上信仰帶來的支持，逐步走回正軌。如今他投入反毒宣導與生命教育，走進社區、監所與校園分享經歷，更於107年接受反毒有功人士表揚，獲得總統頒獎肯定。他強調，「幫助別人，也是在幫助自己」，這份持續付出的行動，是支撐他走到現在的重要力量。

▲作者江源富現在積極投入反毒宣導與生命教育，走進社區、監所與校園分享經歷。

另一位作者許家彬因過去誤入歧途，對社會造成傷害，在接觸信仰後，他重新檢視人生，決定改變自己，希望有能力回過頭幫助他人，「如果能在他人尚未走錯前提醒，或在跌倒後拉一把，就是最大的意義」，目前他也投入教會與監所服務，未來也計畫將心力延伸至弱勢兒童教育，讓更多孩子在良好環境中成長。

而過去他在服獄時習得的一技之長，也特別帶到現場與大家分享，送上以100個「福」字創作而成的字畫作品「百福圖」，捐贈作為對活動的支持與祝福，透過作品，他要傳遞的不只是藝術本身，更是一種轉變，更生人只要願意努力，也能創造價值、帶來改變，走出新的方向。

▲▼作者許家彬（右）捐贈自己創作的「百福圖」，作為對活動的支持與祝福。

書中集結了真實且不易的更生歷程，柯嘉惠受訪時指出，更生人要順利回歸社會，除了自身努力外，更需要社會多一分理解與包容，「人都可能犯錯，關鍵在於之後是否有機會重新開始」，而家人、社會與公益團體的陪伴，都是支持他們走過這段過程的重要力量。她也提到，對更生人而言，重建人生首先來自於內在的勇氣與自信，在面對外界標籤與壓力時，唯有先相信自己，才能真正走出改變的一步。

柯嘉惠認為，《重生效應2－感恩之路》透過過來人的故事，讓仍在迷途中或身處監所的人，看見不同的可能性，「這些真實經歷能帶來信心與鼓舞，讓他們知道，只要願意努力，人生仍有重新發展的機會」。長期投入監所關懷的黃明鎮也提到，這些作者多數在監所時期便已接觸，出獄後持續穩定生活，證明改變是可以實現的，這些故事不僅能帶給仍在監所中的人希望，也提醒社會，只要願意改變，就應給予接納與機會。

負責新書發行的卓天仁說，過去出版社主要以商業、行銷類書籍為主，但在接觸更生人故事後，深受其生命經歷所感動，也重新思考出版的價值與意義，《重生效應》第一本出版後，意外開啟與監所及受刑人之間更深的連結，因此促成第二本《重生效應2－感恩之路》的誕生，更生人面臨的最大挑戰並非服刑本身，而是出獄後如何順利回歸社會，在復歸過程中找到方向與支持。

「這不只是一本書，而是一種能夠影響他人、甚至改變人生的力量」，卓天仁特別感謝包括王令麟總裁在內的各界支持，以及東森慈善基金會志工張登凱協助聯繫作者與資源，讓《重生效應2－感恩之路》得以順利推動，持續擴大影響力，第二本書延續第一本精神，並希望突破僅限於監所的閱讀場域，進一步走進校園與社會，尤其書中多數案例與毒品相關，背後往往延伸出暴力、情緒與犯罪問題，若能透過真實故事讓更多人理解，對社會將更具正面意義，達到預防效果。

此次參與《重生效應2－感恩之路》統籌工作的張登凱，本身也是第一本書的作者之一，他表示，出獄後一路受到「總裁大哥」王令麟的鼓勵與支持，第一本書推出並走入監所，與許多受刑人建立聯繫，不少人因閱讀後開始重新思考人生方向，也主動尋求協助，讓他更確信要將改變的力量延續下去，這次集結來自北中南各地的10位更生人作者並不容易，但大家都有共同目標，就是用自身經歷幫助更多人走向重生，「我們都曾經跌倒，但也都證明可以改變」，盼第二本書能讓更多仍在迷途中的人看見出路，人生是可以選擇的，同時也持續協助更生人就業工作機會，陪伴他們穩定生活、重新融入社會。

▲東森集團總裁王令麟特別為《重生效應2－感恩之路》寫推薦序。

東森集團總裁王令麟在推薦序中，也以自身經歷出發，道出對更生議題的深刻體會。他坦言，自己曾四度進出監所，走過人生低谷，也承受過社會質疑，因此更能理解更生人重返社會時所面臨的現實困境，「一個人犯錯之後，最難的不是服刑，而是出來之後，還有沒有人願意給他機會」，並分享過去與矯正單位交流時的觀察，受刑人在監所收入有限，出獄後往往身無分文，若缺乏支持，怎麼開始？直言「如果社會只記得他的過去，卻不給他未來，那我們就是在製造下一次悲劇。」

談及為《重生效應2－感恩之路》撰寫推薦序的原因，王令麟提到，書中十位作者的故事之所以打動人心，不在於他們過去的黑暗，而在於他們如今選擇為自己的人生負責。他身為企業家，不諱言自己也是更生人，對於更生人復歸之路感同身受，東森長期以來投入公益，不只協助監所自營作業產品上架銷售，幫更生人賣蛋捲、工藝品、沙畫，也在公司內提供更生人工作機會，以及透過東森新聞雲成立《更保雲》專區，讓更生朋友的努力被看見，他期盼《重生效應2－感恩之路》走進更多監所、校園與企業，讓更多人理解：給機會不是縱容，而是降低社會風險；給機會不是同情，而是投資未來。」