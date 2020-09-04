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魏應充捐台東3輛交通車　載孩子安全出門、勇敢追夢

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▲▼ 頂新和德文教基金會

▲頂新和德文教基金會魏應充創辦人捐3輛交通車助台東縣孩童安心出門、勇敢追夢。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期關注台灣棒球教育發展，今年捐50輛8人座交通車給11縣市的基層棒球單位。孕育出許多棒球好手的台東縣有3所學校接受捐贈，卑南國小棒球隊上個月特別到台北感謝「魏爺爺」，日前新車到校，他們在臉書興奮貼文，說新車承載夢想，更守護著孩子們的安全。昔日味全龍隊名將、新生國中總教練陽介仁也說：「非常感謝魏董對基層棒球的關心！」

台東縣是台灣棒球運動的重要人才庫，早年揚威日本的「嘉農」（嘉義農林）棒球隊中，就有來自台東的原住民球員；不少出身台東的球員如郭源治、陽岱鋼、增菘瑋曾到日本或美國打職棒，知名的「陽家班」也長期在棒球界各階層發光貢獻，味全龍隊的球星、教練張泰山也是台東出身。今年頂新和德文教基金會推動「接棒未來」計畫，捐贈交通車給台東的台東大學附屬體育高中、新生國中、卑南國小3所學校，涵蓋三級棒球。

▲▼ 頂新和德文教基金會

受贈單位之一的卑南國小棒球隊上個月才到台北感謝「魏爺爺」，看到新車，孩子們興奮地爬上爬下，他們在臉書貼文，說車子承載孩子們的夢想，更守護著孩子們的安全。球隊也回憶起，之前的每一部交通車都是二手車，2010年去台中比賽，回程開到屏東枋寮，車子引擎縮缸，被迫直接在維修廠報廢，還好車廠老闆載他們去車站，搭火車回台東。教練陳玉船表示，目前使用的交通車常常需要維修，載孩子出去多少會擔心，現在有全新的車載孩子出門，校方與家長都安心許多。

新生國中總教練陽介仁就是新生校友，他打職棒時是味全龍隊強投，更是中華職棒投出無安打比賽的第1人，退役後回到母校培育基層棒球人才，該校畢業的林子昱現在加盟新龍隊，擔任投手。學校接受接棒未來計畫交通車捐贈，陽介仁教練感觸很深。他回憶，當年一路受到味全的栽培到職棒，退休近20年後，先盼到味全龍隊復出，頂新和德文教基金會並派人專程去學校，發現交通車老舊、椅子都破掉了還在開，決定捐贈一輛新車。陽教練說：「球隊的孩子能夠更安全地出外比賽，真的非常感謝魏董對基層棒球的關心！」

▲▼ 頂新和德文教基金會

至於東大體中也是長期好手輩出，但一樣有偏鄉資源不足的問題。東大體中校長陳明志表示，球隊目前人數已達110位，感謝接棒未來計畫捐贈交通車，讓球隊出外比賽調度更有彈性，也大大減少交通上的開銷。

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