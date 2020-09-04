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破躺椅舊沙發擠門口當床...展望會助花蓮弱勢童　資金缺口200萬

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▲小芹每晚和奶奶睡在門口旁，一張單人沙發、一把竹蓆躺椅就是她和奶奶溫暖的床。（圖／花蓮展望會提供，下同）

小芹每晚和奶奶睡在門口旁，一張單人沙發、一把竹蓆躺椅就是她和奶奶溫暖的床。（圖／花蓮展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開學了，更是許多經濟弱勢家庭家長們發愁的時刻！台灣世界展望會東區辦事處透過資助人、捐款人的愛心，陸續於秀林、花蓮、鳳林、玉里中心發放受助的弱勢家庭兒少助學金，本學期花蓮地區扶助3,794名弱勢貧童，預計發放助學金款項逾2,700萬元，目前仍有缺口。期盼社會大眾加入台灣世界展望會「助學行動」行列，陪孩子走一段上學路！

▲小芹每晚和奶奶睡在門口旁，一張單人沙發、一把竹蓆躺椅就是她和奶奶溫暖的床。（圖／花蓮展望會提供，下同）

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小芹放學後認真做學校功課。

台灣世界展望會透過助學金發放及活動宣導，每學期提供每名弱勢貧困兒少7,500元助學金，盼望透過資助人、捐款者的支持讓家境困難的孩子，不因貧困中斷上學路。展望會鳳林中心劉雅萍督導表示，「雖然如今升學率很高，但在展望會服務的家庭裡，社工還是看到一些弱勢青少年，在異地就學時，面臨需要的生活費、學用品、學雜費等，對這些弱勢家庭來說是很沉重的負擔，這些孩子知道家裡的情況，只能靠自己！有的孩子平常就利用課餘時間打工，但生活確實是有困難，有的孩子最後就決定不繼續念書，想著提前就業幫忙改善家裡經濟，這樣懂事的孩子很多，看了也特別心疼！」

▲小芹每晚和奶奶睡在門口旁，一張單人沙發、一把竹蓆躺椅就是她和奶奶溫暖的床。（圖／花蓮展望會提供，下同）

▲展望會社工發放助學金給小芹爸爸。
從小由阿嬤帶大的小明表示，「家裡僅依靠阿嬤撿回收換取微薄生活費，以前資源回收價格還不錯，一次可以換1,000元左右，現在差很多，全部回收加一加湊不到400塊。所以之前放假的時候，我會去幫忙剪檳榔，做一次大概賺200元。」「阿嬤的身體不好，年紀大了，平常我也會幫忙做家事。」「家裡是清寒邊緣戶，沒有辦法申請補助，助學金對我們家裡幫助很大！」問小明對未來的方向是什麼？他小聲地說著：「還沒有想那麼多，自己有時候學習比較慢，記的速度沒有別人快，但老師有教我們勤能補拙！」每個人的天賦不同，只要好好踏實努力，相信未來一定會更好。

▲小芹每晚和奶奶睡在門口旁，一張單人沙發、一把竹蓆躺椅就是她和奶奶溫暖的床。（圖／花蓮展望會提供，下同）

展望會期盼社會大眾加入「助學行動」行列，陪孩子走一段上學路。

家住萬榮的小芹爸爸，因罹患糖尿病未獲妥善控制，如今眼睛幾乎失明，只能看見微光，導致原本從事的美髮工作無法繼續，生活雖仰賴奶奶協助，但對小芹仍舊充滿關懷。小芹奶奶癌症化療中，每月要定期回診治療服藥，因奶奶腿腳不便，小芹放學後就會幫忙照顧奶奶，問她生活裡有沒有哪裡覺得最困難？年幼的小芹率真地說：「晚上要幫奶奶放躺椅睡覺的時候，不好移動。」嬌小的小芹每晚就和奶奶睡在門口旁，一張單人沙發、一把竹蓆躺椅就是她和奶奶的床，爸爸則睡在旁邊拉簾的地上，家庭缺乏穩定收入來源和醫療負擔，生活條件顯得相當困難。展望會社工評估小芹家的需要介入協助，透過助學金及方案支持，陪伴小芹和家人的生命，期待小芹，將來真的實現她的夢想，成為一名警察！

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，每到開學，因著許多資助人、捐款人的支持，展望會能夠透過助學金發放，協助弱勢學童有足夠的教育資源，擁有平等學習、追逐夢想的機會。目前仍有約250多名弱勢學童的助學金沒著落，有近200萬缺口，邀請您關心、分享偏鄉弱勢孩童的需要！加入｢助學行動｣行列，讓弱勢學童因著社會的愛與支持，有機會透過教育翻轉生命。

愛心專線：03-8236868。

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