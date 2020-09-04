彩券翻轉他的人生！張朝欽盈餘做愛心　未來持續「散播幸福感」

▲張朝欽擔任彩券行老闆，時常私下做愛心，客人不小心留下的中獎刮刮樂，他也會想辦法歸還。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

屏東萬丹有一位彩券行的老闆張朝欽，小時候就罹患了小兒麻痺，身為全家經濟支柱的他，本來人在食品公司擔任倉管，家境稱不上富裕，後來再一次因緣際會下，聽同事說起公益彩券電腦型經銷商要開始抽籤，儘管他這一區7、8百人要擠22個機會，機會不算大，他依舊試了試，沒想到幸運抽中，從103年經營至今，台彩可以說是「開啟了他全新的生活」。

▲張朝欽認為開了彩券行後，開啟了他人生光彩的一頁。（圖／記者黃子倩攝）

張朝欽說，儘管他今年50歲，還不算年齡太大，但開彩券行這幾年，徹底感變了他的生活，現在的他已經很難想像「未來如果不開彩券行的日子會是怎樣的光景」，他回想起當初開店時，第一個月業績就達到90萬，隔一年更有客人買大樂透中了1億3千萬的頭獎，讓他為之振奮，更想著要回饋社會。

▲張朝欽擔任彩券行老闆，整理周邊環境、服務顧客親力親為。（圖／記者黃子倩攝）

尤其經營彩券行多年後，張朝欽發現會來買「希望」的顧客，大多都是社會上的中下層階級，常常希望靠彩券翻身，他因此接觸到不少較為弱勢的顧客，後來也與地方上的民代合作，協助付不起喪葬費用的地方人士，可以把身後事做得更圓滿，除了照顧弱勢與孤兒，張朝欽也參加地方慈善團體，在「萬丹有愛協會」、「萬丹鄉萬全關懷協會」都能看到他的身影。

不僅對外做愛心，對於自己的客人張朝欽也是一本「誠實」的態度，當客人忘記把中獎的刮刮樂拿走，他就會請店員一定要登記下來，並調閱監視器，盡量認出丟失刮刮樂的顧客長相，並在刮刮樂上做註記，想辦法還給當事人，如果真的沒辦法認出對方，也會將中獎的金額集中放置在一個名叫「善款」的桶子內，並把現金拿去做愛心，希望因此形成一個善的循環。

▲張朝欽擔任彩券行老闆，時常私下做愛心，客人不小心留下的中獎刮刮樂，他也會想辦法歸還。（圖／記者黃子倩攝）

張朝欽回想與台彩結緣的經過，當初幸運抽中籤後，積極的尋找店面，最後在一家地方超市旁，看到了門面寬的地方很適合做店面，就與超市老闆娘協商，沒想到順利得到對方首肯，租下這個區域，儘管店面不到7坪大，但其實麻雀雖小五臟俱全，這樣順利的經過也讓他格外珍惜現在的生活。

張朝欽說台彩公司的業務代表，一直給他做生意上的很多協助，像是之前大樂透連槓的時候，店裡生意特別好，缺投注單時，只要跟業務說一聲，對方就從用很快的速度從高雄南下到附近其他彩券行「調撥」投注單，讓他十分感動。

未來，張朝欽希望能實現他一直擔任彩券經銷商的夢想，繼續開這家讓大家感到幸福的彩券行，未來幫助更多人，也能讓心中善的種子繼續延續下去。

▲未來張朝欽希望能一直擔任彩券經銷商，開這家讓大家感到幸福的彩券行。（圖／記者黃子倩攝）

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