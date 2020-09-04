　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彩券翻轉他的人生！張朝欽盈餘做愛心　未來持續「散播幸福感」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 張朝欽擔任彩券行老闆，常常私下做愛心 。（圖／記者黃子倩攝）

▲張朝欽擔任彩券行老闆，時常私下做愛心，客人不小心留下的中獎刮刮樂，他也會想辦法歸還。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

屏東萬丹有一位彩券行的老闆張朝欽，小時候就罹患了小兒麻痺，身為全家經濟支柱的他，本來人在食品公司擔任倉管，家境稱不上富裕，後來再一次因緣際會下，聽同事說起公益彩券電腦型經銷商要開始抽籤，儘管他這一區7、8百人要擠22個機會，機會不算大，他依舊試了試，沒想到幸運抽中，從103年經營至今，台彩可以說是「開啟了他全新的生活」。

▲▼張朝欽擔任彩券行老闆，常常私下做愛心 。（圖／記者黃子倩攝）

▲張朝欽認為開了彩券行後，開啟了他人生光彩的一頁。（圖／記者黃子倩攝）

張朝欽說，儘管他今年50歲，還不算年齡太大，但開彩券行這幾年，徹底感變了他的生活，現在的他已經很難想像「未來如果不開彩券行的日子會是怎樣的光景」，他回想起當初開店時，第一個月業績就達到90萬，隔一年更有客人買大樂透中了1億3千萬的頭獎，讓他為之振奮，更想著要回饋社會。

▲▼張朝欽擔任彩券行老闆，常常私下做愛心 。（圖／記者黃子倩攝）

▲張朝欽擔任彩券行老闆，整理周邊環境、服務顧客親力親為。（圖／記者黃子倩攝）

尤其經營彩券行多年後，張朝欽發現會來買「希望」的顧客，大多都是社會上的中下層階級，常常希望靠彩券翻身，他因此接觸到不少較為弱勢的顧客，後來也與地方上的民代合作，協助付不起喪葬費用的地方人士，可以把身後事做得更圓滿，除了照顧弱勢與孤兒，張朝欽也參加地方慈善團體，在「萬丹有愛協會」、「萬丹鄉萬全關懷協會」都能看到他的身影。

不僅對外做愛心，對於自己的客人張朝欽也是一本「誠實」的態度，當客人忘記把中獎的刮刮樂拿走，他就會請店員一定要登記下來，並調閱監視器，盡量認出丟失刮刮樂的顧客長相，並在刮刮樂上做註記，想辦法還給當事人，如果真的沒辦法認出對方，也會將中獎的金額集中放置在一個名叫「善款」的桶子內，並把現金拿去做愛心，希望因此形成一個善的循環。

▲▼張朝欽擔任彩券行老闆，常常私下做愛心 。（圖／記者黃子倩攝）

▲張朝欽擔任彩券行老闆，時常私下做愛心，客人不小心留下的中獎刮刮樂，他也會想辦法歸還。（圖／記者黃子倩攝）

張朝欽回想與台彩結緣的經過，當初幸運抽中籤後，積極的尋找店面，最後在一家地方超市旁，看到了門面寬的地方很適合做店面，就與超市老闆娘協商，沒想到順利得到對方首肯，租下這個區域，儘管店面不到7坪大，但其實麻雀雖小五臟俱全，這樣順利的經過也讓他格外珍惜現在的生活。

張朝欽說台彩公司的業務代表，一直給他做生意上的很多協助，像是之前大樂透連槓的時候，店裡生意特別好，缺投注單時，只要跟業務說一聲，對方就從用很快的速度從高雄南下到附近其他彩券行「調撥」投注單，讓他十分感動。

未來，張朝欽希望能實現他一直擔任彩券經銷商的夢想，繼續開這家讓大家感到幸福的彩券行，未來幫助更多人，也能讓心中善的種子繼續延續下去。

▲▼張朝欽擔任彩券行老闆，常常私下做愛心 。（圖／記者黃子倩攝）

▲未來張朝欽希望能一直擔任彩券經銷商，開這家讓大家感到幸福的彩券行。（圖／記者黃子倩攝）

►腦公！你不可以賴帳喔

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
總統府驚見「最美女憲兵」！　渾圓形狀撐爆制服
子涵一側身「半顆球全掉出來！」　Sandy急伸手幫拉衣
快訊／南投4歲女童遭虐殺埋屍　生母及男友遭羈押禁見
獨／女兒被霸凌綁繩倒樓梯間亡　 「爸媽控親家母殺人」婆婆回應
買到陸製口罩可退現金！她「退4盒換1千」倒賺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彩券翻轉他的人生！張朝欽盈餘做愛心　未來持續「散播幸福感」

原民收穫節明登場　射箭擲矛摔跤拔河大比拼...市集表演強強滾

開學了！東港警啟動校安宣導　毒品霸凌詐欺三反＋防交通事故

麥當勞員工燒金紙！「地底冒煙」害5千戶斷訊　彰化居民：以為恐攻

鄭文燦參訪華德動能科技　肯定打造台灣自動駕駛產業鏈

「Carry Mask」流入宜蘭！18間實名制藥局曝　網傻眼中鏢：第2次了

小爸爸少輔院接受感化矯正　院方引導錄製有聲書「為寶寶說故事」

青埔水都計畫明年1月完工　河岸綠帶成市集或表演場所

桃園圓夢「每月一愛」認購一千盒月餅　助憨老家庭過秋節

台南虎尾寮緊急救援隊　見義勇為搶救溺水民眾獲表揚

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

彩券翻轉他的人生！張朝欽盈餘做愛心　未來持續「散播幸福感」

原民收穫節明登場　射箭擲矛摔跤拔河大比拼...市集表演強強滾

開學了！東港警啟動校安宣導　毒品霸凌詐欺三反＋防交通事故

麥當勞員工燒金紙！「地底冒煙」害5千戶斷訊　彰化居民：以為恐攻

鄭文燦參訪華德動能科技　肯定打造台灣自動駕駛產業鏈

「Carry Mask」流入宜蘭！18間實名制藥局曝　網傻眼中鏢：第2次了

小爸爸少輔院接受感化矯正　院方引導錄製有聲書「為寶寶說故事」

青埔水都計畫明年1月完工　河岸綠帶成市集或表演場所

桃園圓夢「每月一愛」認購一千盒月餅　助憨老家庭過秋節

台南虎尾寮緊急救援隊　見義勇為搶救溺水民眾獲表揚

美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬...立馬領不出頓悟

誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

BTS空降告示牌冠軍　粉絲功勞大！「兩關鍵原因」攻破美國市場

LIVE／實名制口罩混大陸製　指揮中心14:00最新說明

快訊／那個男人回來了！連千毅復出「記者會見」　上千網友刷爆讚

中職／樂天桃猿選秀談好8人　只剩首輪馬傑森

爸不給養貓！女童做PPT列優點　2.1萬人助喵皇入厝...連微軟都被征服

她在立委服務處遭強吻襲胸...逃門口被拉回硬上　他有臉這樣說...

美國現有房屋7月交易量上升6％　經濟學家預期未來一年半需求強勁

民眾湧藥局搶退「Carry mask」　實名制口罩一早被換光沒得賣

地方熱門新聞

麥當勞燒金紙引火害斷訊　彰化居民：以為恐攻

加利口罩流入宜蘭　18間藥局曝！

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！水利局解釋

青埔水都計畫　明年1月完工

鄭文燦參訪　華德動能科技

小爸爸少輔院內　錄有聲書為寶寶說故事

台江神探「豬肉榮」鷹眼緝「六指大盜」

彩券翻轉人生！張朝欽盈餘做愛心　散播幸福感

陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

台南虎尾寮緊急救援隊搶救溺水民眾獲表揚

桃園圓夢「每月一愛」　認購一千盒月餅

台中女命喪火場　最後求救電話曝光

假三倍券案提抗告詹永茂說原由

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

更多熱門

相關新聞

原民收穫節明登場　射箭擲矛摔跤大比拼

原民收穫節明登場　射箭擲矛摔跤大比拼

為讓民眾接觸及體驗原民的生活文化與慶典儀式，屏東縣政府原民處將於5日（星期六）上午9時至晚上9時30分，在屏東千禧公園廣東路側舉辨「2020屏東縣原住民族收穫節-收穫那麼多」活動。

東港警啟動校園安全　注意交安、免被騙

東港警啟動校園安全　注意交安、免被騙

女拒酒測被開罰18萬　打官司討公道被這樣打臉

女拒酒測被開罰18萬　打官司討公道被這樣打臉

強降雨烈日摧殘　新埤木瓜大落果農糧署將救助

強降雨烈日摧殘　新埤木瓜大落果農糧署將救助

廚師鄒鍴承襲父業　轉行種玉米

廚師鄒鍴承襲父業　轉行種玉米

關鍵字：

屏東萬丹彩券行抽中做善事善款台彩台灣彩券公益愛心雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

台南男「才剛來2發」房門秒打開

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面