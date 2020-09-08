「蔣萬安形象好，說穿就是長相好」　王世堅酸：任內沒表現

▲台北市議員王世堅8日接受廣播專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者蕭羽耘／台北報導

2022台北市長人選備受關注，國民黨籍立委蔣萬安呼聲極高，黨部也間接證實蔣有意參選。對此，台北市議員王世堅8日評論，蔣萬安在任內沒什麼表現，說形象好，說穿了就是長相好、外表斯文。

王世堅8日接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，針對2022誰將問鼎首都市長發表看法。

對於有傳聞指前高雄市長韓國瑜有意戰台北市，王世堅說，韓國瑜沒有忘情政治、韓粉也沒有忘記韓國瑜，在這樣的搭配下，他認為，韓一定會出來選，問題只是在哪個縣市，依照韓國瑜的個性，應會選擇有挑戰性的台北市。

王世堅表示，韓國瑜重出江湖「第一步會先參選黨主席」，畢竟距離台北市長選舉還有2年，國民黨現在毫無生命力，韓國瑜至少生命力旺盛、戰鬥力十足，從國民黨高層對韓國瑜的防範戒備就可看出。

談到韓蔣對決，王世堅指出，資歷條件上確實韓國瑜優於蔣萬安，蔣萬安除了資歷不足，最糟糕的是在立委任內並沒有什麼表現，在政治議題、政策研究並沒有提出很深入的看法。他直言，「蔣萬安這次會急於表態，跟韓國瑜可能參選有很大關係。」

針對蔣萬安民調支持度高，王世堅表示，民眾生活忙，不是每個人都有時間關注政治，「不可否認部份民眾還是會以貌取人」，蔣萬安常被說形象好，但說穿了就是長相好、外表斯文。

至於民進黨的台北市長熱門人選陳時中，王世堅認為，衛福部長陳時中是合適人選，相較於柯文哲的政治人格是「功勞自己攬，責任別人擔」，陳時中恰好相反是「責任自己攬，功勞大家得」。

王世堅稱，現任市長柯文哲的屬下會去揣測他的心意、很多話不敢講，柯文哲喜歡膨風、作秀，屬下就會去弄一些這樣的事；而陳時中做事實事求是，可以集結各界菁英，也是因為他願意擔責任、而且會把光采給大家。

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