不只故宮收入！陳麗旭為韓國瑜口出狂言：殺人放火照投他

▲陳麗旭在國民黨全代會上拋出故宮收入歸國民黨。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨代表陳麗旭6日在全代會上，因不滿黨產遭凍結，拋出故宮門票收入應歸國民黨，這樣黨就有收入來源，引起熱議。事實上，陳麗旭2年前就曾因力挺韓國瑜而口出狂言。

2年前時任高雄市長的韓國瑜人氣正旺，當時擔任國民黨中央委員的陳麗旭10月29 日在台南主持謝龍介競選總部成立晚會時，稱自己在車上聽到一個好笑故事，「人家說韓國瑜黑道的耶！你不能投給他，他說我知道我知道，他黑道的喔，我要投給他」。

陳麗旭進一步指出，「他（韓國瑜）不只是黑道，就算你跟我說他殺人放火，我跟你說，我也是要投他，你跟我說他搶劫，我也是要投給他，就算騙我，我也是要投給他！對不對！」

陳麗旭一席話，被當時擔任陳其邁競選辦公室發言人趙天麟批評過於造神。2年後，陳麗旭再度建議國民黨向中央討故宮收入，而引發爭議。

陳麗旭在全代會致詞表示，過去泱泱大黨現在被掐著脖子，是全世界最大笑話，「撿槍都不會」。她提議，黨產被扣住了，那國民黨當初帶來的黃金可以先擱置不提，但故宮博物院裡的國寶不是台灣的，「是國民黨帶來的！」呼籲黨中央站出來，把故宮博物院寶物要回來，只要抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源，「就讓我們好好野一野！」

對於陳麗旭要求故宮收入歸國民黨的說法，國民黨主席江啟臣7日表示，黨代表發言代表國民黨不是一言堂，「昨天在會場沒有討論這件事，這純粹是黨代表個人的意見」。