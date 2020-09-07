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光頭賊闖騎樓偷皮夾得手萬元　新店警追緝8日凌晨逮慣竊

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▲▼光頭慣竊偷走皮夾內現金得手萬元。（圖／翻攝自我是新店人）

▲光頭慣竊偷走皮夾內現金得手萬元。（圖／翻攝自我是新店人）

記者陳豐德／新北報導

新北市新店區文化路巷內日前發生一起竊案，一名陌生男子進到住家騎樓內，將被害人鄭男皮夾內的一萬元現金竊走，鄭男調閱監視器後公布影像提告，警方受理後鎖定一名呂姓竊嫌，7日凌晨趁其在路上遊蕩時將他逮捕歸案，訊後依照竊盜罪嫌函送偵辦。

鄭男8月30日發現皮夾內現金失竊，公佈影像並寫下「請各位新店的好鄰居們幫幫忙，小弟的錢包裡的一萬多位現金被偷了」，而監視器內的特徵中，光頭竊嫌身穿短褲、短襯衫及拖鞋，看動作疑似一路偷過來，每一棟騎樓他都走進去摸，被害人提醒對方有可能已經是新店區域慣犯，請居民多加留意。

新店警方獲報後擴大調閱監視畫面比對，鎖定一名54歲呂姓男子涉有重嫌，但因為呂男設籍新店區戶政事務所，目前居無定所，犯案後徒步沿文化路、寶安街至北新路逃逸。直到7日凌晨1時許，鄭男在新店民權路遊蕩時，被員警巡邏查獲到案，對於案情坦承不諱，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▼警方鎖定呂姓竊嫌，凌晨趁其閒晃時將其逮捕歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼光頭慣竊偷走皮夾內現金得手萬元。。（圖／記者陳豐德攝）

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