華為傳本週四發表「鴻蒙2.0作業系統」　明年推HarmonyOS手機！

▲華為預計在本周的開發者大會發布操作系統Harmony OS 2.0。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

華為禁令將於9月15日生效，華為將在10日的開發者大會發布操作系統鴻蒙Harmony OS 2.0，預計明年發表HarmonyOS手機，打造華為生態圈，避開川普對於「華為禁令」的傷害。但截至目前，華為手機仍使用Android系統。

2019年8月，華為宣布開發出新操作系統Harmony，試圖取代Android，華為消費者業務執行長余承東指出，Harmony以微內核為基礎，可用在智慧喇叭、平板電腦、智慧手錶、電腦、汽車和手機等設備上。

不過，截至目前為止，Harmony OS僅在電視機供消費者使用。

根據MyFixGuide，余承東6日表示，華為將在2021年發布首款Harmony OS手機，且計劃在本週四（10日）2020 HDC開發者大會中推出Harmony OS 2.0。幾款由新操作系統支援的新設備即將推出，華為表示今年新智能手錶將由HarmonyOS驅動。

余承東承認，華為一直設法開發HarmonyOS運作的手機，但由於與Google達成協議，所以必須等待。他認為，HarmonyOS最後將成為一個全球平台。

即將問世的華為Mate 40系列將搭載新的5nm麒麟系列晶片Kirin 9000，使用的是新的5奈米製程生產，還具有更強大的5G、AI功能、CPU和GPU，但美國政府祭出的華為禁令，卻阻止將含有美國技術的晶片運賣給華為。余承東表示，在美國的制裁下，台積電只在9月15日前接受訂單，之後就無法為華為生產晶片，所以麒麟9000可能是華為麒麟高階晶片的最後一代。

去年，華為是台積電僅次於蘋果的第二大客戶，但9月14日後，不許再向華為出貨。如果華為已儲備5奈米晶片，可以多爭取一些時間不用急著找新的5奈米 SoC貨源。