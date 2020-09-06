指華為處在特別困難的時期　任正非：讓打勝仗的思想成為信仰

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

華為總裁任正非最近發送內部公開信件，內容是上月底在新進員工座談會的談話。任正非在信件中引用美國陸軍退役上將馬丁·鄧普西（Martin Dempsey）的談話，「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路」，強調華為處在一個特別困難的時期，但向美國學習的精神，並沒有因為被美國打擊而改變。

《證券時報》報導，這場座談會在8月31日舉行，任正非當天致詞時坦言，「我們處在新時期，又處在一個特別困難的時期，特別優秀的人才正在成長。」他舉例，華為的研發系統有九萬多人，如果能像西方公司一樣得到優質資源，就不需要這麼多人，或者作出更優秀的成績來，還能創造出更高價值，但是這個磨難會讓更多的英雄產生。

任正非表示，美國一個文件下來，華為幾千個電路板就要改板，更換零部件，算法也不一樣；剛改完，又要改到另外幾千塊板去；打擊變換了，又要改到另一種形式，幾千塊板的反覆迭代，有多少英雄豪傑啊！

他還引用美國陸軍退役上將馬丁·鄧普西（Martin Dempsey）的談話，「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路」。任正非強調，高舉美國將領的話，就代表向美國學習的精神，並沒有因為美國打擊而改變。

▲任正非坦言華為處在特別困難的時期。（圖／路透社）