華為「斷供」倒數計時　陸媒：庫存「1000萬晶片」還能撐半年

▲美方禁令生效後，華為海思的高階晶片將停止生產。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國對華為的晶片禁令還有10天生效，華為正趕在9月15日前盡力增加晶片庫存，為「斷供」做準備。大陸通訊產業分析師黃海峰透露，華為「末代」高端晶片「麒麟9000」的備貨量約有1000萬片，代表還有1000萬台手機可用上該款晶片，或許能支撐半年，但當備貨用完後，華為的手機業務很快會遇到巨大挑戰。

根據《環球時報》報導，分析師黃海峰表示，晶片產業包括一個龐大而復雜的產業鏈，整體上可以分為設計、製造、封裝、測試四大環節，具體來看，中國在晶片設計領域成果較多，尤其是華為海思生產的晶片獲得一些突破，但在其他幾個環節還存在明顯短板，尤其是晶片製造領域。

▼華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）



黃海峰透露，華為為其「最後一代」的高端晶片「麒麟9000」備貨量在1000萬片左右，也意味著有約1000萬台華為手機可以用上這一晶片，或許可以支撐半年左右，但當備貨用完後，華為手機業務，尤其是高端手機業務很快會遇到巨大挑戰。

黃海峰指出，晶片產業投資大、風險大、產出不確定，並且涉及產業鏈上下游大大小小的公司，需要整體發展。

大陸通訊產業專家項立剛分析，隨著中國終端產業的成熟，對於晶片需求量越來越大，晶片製造也正成為一個大投入、大回報的產業，「除政府的資金和政策支持之外，資本市場對於國產晶片支持也已經遠遠超出想像，今年中芯國際、寒武紀等晶片企業上市都籌集到大量資金。」

對於中國晶片的未來，黃海峰認為，10年之內，中國晶片在一些尖端工藝上可以取得突破。項立剛則更樂觀，他說，如果中國全產業可以合作起來，只要5年左右，就可以追趕上高通等外國廠商的腳步。

▼斷供之後，華為的高階手機業務將面臨挑戰。（圖／CFP）

