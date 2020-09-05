女業務高雄談保險遭下藥！一路昏睡被「搓回台中」崩潰喊：為什麼

▲女業務下高雄談保險，卻慘遭下藥，還被一路摸回台中，崩潰報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

女保險業務員小亭（化名）從台中南下高雄與男子阿雄（化名）談投保事宜，而回程時順道給阿雄載回台中，孰料，卻在吃下阿雄所請的麵食後陷入昏睡，遭到阿雄伸出狼爪撫摸胸部，還一路從高雄摸回台中。途中，小亭曾驚醒制止，接著又陷入昏睡，直到下車後直奔警局報警。法院審理後，依法判阿雄5年6月徒刑。

判決書指出，阿雄有2次性侵前科，而他2018年12月31日與小亭相約高雄談保險，結束後順路載小亭返回台中。阿雄當時見到小亭後，立刻被她的美色所吸引，於是在返回台中的途中，拿了碗加了FM2的麵食請小亭吃下。

小亭當下吃了第一口後就覺得苦苦的，因此吃了兩三口就不敢繼續吃，但沒想到還是敵不過藥力昏睡在副駕駛座。阿雄見狀，立刻將手伸進小亭衣服撫摸小亭胸部，就這樣一邊開車一邊摸回台中。期間，小亭曾醒來出聲制止，「你這樣的行為我很不開心」，但阿雄沒有回話，直到抵達目的地，小亭才奪門而出直奔警局報案。

小亭事後還傳訊給阿雄質問，「你為什麼要這樣做」，但阿雄始終不承認，在庭上時更辯稱，自己的手根本伸不到副駕，更摸不到小亭，也否認下藥，甚至反咬小亭因為自己沒跟她買保險才埋怨提告。

法院審理後，不採信阿雄說法，且透過阿雄車子內裝照也發現，即便小亭將副駕駛座的椅背放倒，阿雄仍可輕易觸碰到小亭胸部。此外，小亭當時億抵達目的地後就立刻報警，並到醫院驗尿化驗，認定阿雄犯行，因此

一到目的地下車後就立刻報警，並且赴醫院採急尿液化驗，而就小乃服用的劑量、時間及藥效等，足以認定小乃並沒有誣陷阿宏的空間，因此認定阿雄犯行，將他依強制猥褻及以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪判刑5年6個月。阿雄事後不服提出上訴，但遭到二審法官駁回。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

遭前男友麻吉強行侵入…「子宮發炎」分泌物狂流！她哭喊：我好髒

全裸爛醉妹跌下床！男友哥一見秒奮起…趁弟還沒回家扶上床侵犯

高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上 老闆破門嚇傻報警