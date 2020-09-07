宮崎4人遭活埋！颱風海神襲「土石瞬間壓垮山屋」　6百萬人需撤離

記者張寧倢／綜合報導

10號颱風「海神」從7日凌晨起侵襲日本，災情頻傳，宮崎縣4人遭土石流掩埋，至今下落不明。截至當地上午9時九州已有39萬戶停電，其中光是在鹿兒島縣內就有17%共計19.5萬戶停電，部分電信基地台受損造成九州特定地區手機通訊不良。截至上午10時，總計11縣發出風災避難指示與勸告，311萬戶、674萬餘人受影響。

▲海神颱風侵襲日本，強烈威力導致民宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

根據《宮崎電視台》報導，宮崎縣椎葉村一家建築公司事務所和住宅被土石流壓垮，4人遭大量土石掩埋，由於發生二次災害可能性高，救援行動困難重重。發生事故的地點是在連接椎葉村和五瀨町的山間國道附近，位於邊坡上的建築事務所、住宅和倉庫等共記3棟建築毀壞。現場一名70歲男性受傷，失聯的4人分別為他的妻子、長子以及2名越南籍工作人員，目前生死未卜。

▲海神颱風造成日本各地嚴重災情。（圖／達志影像／美聯社）

根據《NHK》報導引述長崎縣海上保安部說法，今清晨5時左右，長崎港女神大橋附近漂浮著一個在海上修葺船隻用的長58公尺、寬35公尺、高20公尺的旱塢，並呼籲航行的船隻必須多加留意。原本應該是固定在長崎港內某建設公司的碼頭上，卻受到海神颱風影響，繩索斷裂而漂流在港內。

▲海神颱風挾帶強風暴雨途經九州，路線預計持續北上，到達韓國與中國。（圖／達志影像／美聯社）

根據日本氣象廳發布消息，海神颱風將於7日上午9時在長崎縣對馬市北方110公里處，以每小時40公里的速度向北移動，中心氣壓為950百帕，中心附近最大風速為每秒40公尺，最大瞬間風速每秒60公尺，中心東側280公里以內和西側165公里以內的暴風將達到每秒25公尺以上。目前九州、韓國和中國東北地區已進入暴風區，預計將於今傍晚6時左右到達江原道附近的海域，晚間9時進入中國。

▲日本氣象廳發布颱風海神，9月7日上午9時預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）