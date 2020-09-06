最美脫北者爆：北韓洗腦小孩「金正恩是會讀心術的神」！

▲脫北女孩朴延美（Park Yeonmi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

知名脫北者朴延美多年前出版自傳《為了活下去》，悲慘的脫北經歷加上姣好的外貌，讓她瞬間在全球爆紅，如今的她已與美籍老公結婚，並定居紐約，近年積極前往各地參與人權活動。朴延美日前接受《紐約郵報》採訪時透露，她與她的姊妹從小被教導「北韓的領導人就是神」，他們能夠看穿所有人民的心思，大爆北韓試圖透過洗腦教育，讓人民從小就對領導人產生敬仰之心。

根據《紐約時報》報導，朴延美受訪時表示，北韓是一個不存在「愛」與「友誼」的國家，不但擁有嚴格的教育制度，甚至洗腦人民只能對領導人擁有崇拜與仰慕的感情。她說，她從來沒聽過父母對自己說有多愛她，而她身邊的人也都是過著這樣的生活。

朴延美13歲時為了逃離北韓生活，與她的母親穿越鴨綠江來到中國，然而不幸的是，她的母親在那裡遭到人口販子性侵，兩人一起被賣給中國男子，在經歷一連串的悲慘遭遇後，朴延美才成功逃到蒙古，並進入南韓。

▲北韓學生。（圖／達志影像／美聯社）



朴延美表示，北韓和伊朗、古巴等封閉國家不同，通常在伊朗或古巴的民眾，多少還有些個人意志，儘管遭受政府不合理控管，但他們會知道「這是不正常的」。在北韓，當局排除了所有異己，正如一個封閉的王國，民眾從小就接受洗腦教育，根本沒有自由意志。

她說，北韓人民從小被教導「領導人是神」，老師還會告訴學生，金氏家族的成員能夠讀懂所有人民的內心，促使他們對金氏家族產生敬畏之心。此外，學校更要求學生們要努力發現同儕的缺點，甚至會安排「批鬥課」，讓學生們互相進行批鬥。

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