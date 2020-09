強颱海神襲日本九州！7縣184萬人疏散避難　逾43萬戶停電

▲日本九州地區迎來強颱海神侵襲。(圖/路透)

文/中央社記者楊明珠東京7日專電

強颱海神維持強勁的威力逼近日本九州南部,九州7縣昨晚幾乎全進入暴風圈。海神可能帶來創紀錄的暴風雨、海上大浪,九州7縣發出「避難指示」,有184萬人被當局勸導疏散。

日本放送協會(NHK)報導,截至昨晚10時,福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等7縣發出避難(疏散)指示,共88萬戶184萬人被勸導避難。

避難指示或避難勸告是屬於5階段大雨警戒的第4級;最高等級是第5級。避難指示意指極可能發生災情,地方政府再度呼籲民眾撤離家園,尚未撤離民眾應馬上撤離;如果此時要前往避難所顯有危險,應找尋附近安全地點或比建物高的地方避難,以確保自身安全。

九州電力公司表示,受到海神的影響,截至昨晚10時,九州地區約有22萬770戶停電,其中鹿兒島縣約有20萬3340戶停電、宮崎縣約有1萬2600戶停電。

