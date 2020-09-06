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海關扣押557件「逾83萬片」非醫療級口罩　全是「陸製偽標MIT」

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▲女傭在1片口罩上動了手腳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲海關扣押557件陸製偽標MIT的非醫療用口罩。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

加利科技進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充為台灣製的醫療口罩進入實名制通路販售，更爆出黑心行為業者還有另一家，相關調查還在進行中。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今（6）日表示，海關目前也扣押557件、共83萬832片中國製卻印MIT的非醫療用口罩。但指揮中心仍未透露是否有其他國家口罩隊涉入。

口罩製造商加利科技遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝販售；加利公司負責人林明進事後受訪情緒相當憤怒、激動，憤怒喊道「快把我踢出國家隊。」相關消息近日連環爆，引起全台輿論譁然。

請繼續往下閱讀...

蔡壽洤說明，加利口罩9/4開放換貨第一天，就有53萬5,975片，昨天則有74萬3,202，目前總共換貨127萬9,177片，另外海關方面也逐批查驗，已經扣押83萬832片，並未流入市面，扣押在海關的口罩都是偽標MIT，貿易局會查標示不實，扣押的口罩則會由檢調做後續調查。

目前有一家疑似有同樣黑心行為，蔡壽洤表示，該公司進入司法調查部份暫時無法對外說明，至於相關行政調查估計2週內可以處理，如果屆時證實確有違法，將會公布廠商名稱並進行後續處理。另外，關於海關扣押的逾83萬片口罩，蔡壽洤則表示，檢調會介入調查，還不知道是否有其他國家口罩隊涉入。

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