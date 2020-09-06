口罩國家隊之光！康那香推秘密武器　產能暴增5倍「一天50萬片」

▲康那香研發秘密武器，一部機器每天可以生產45到55萬片口罩。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者柯振中／綜合報導

近日「加利科技」口罩爆出混用陸製原料，重挫口罩國家對形象。不過，另一間康那香公司則以國家隊為榮，近期更是要研發「秘密武器」，光是單部機器每天就能生產45到55萬片的口罩。

康那香指出，從全民防疫開始，政府嚴格把關口罩價格，儘管國外口罩價格飆升，國內民眾還是可以用合理的價格購得品質有保障的口罩。

對於加利爆出混充陸製口罩的事件，康那香則說，這種事會讓民眾對口罩廠的信心動搖，擔心其他廠商會不會也如法炮製，但康那香以品質為優先，絕對不會發生類似事件，目前也沒有受到影響。

▼康那香研發秘密武器，一天能生產45到55萬片口罩。（示意圖／記者林悅翻攝）



據了解，康那香公司本來就有生產熔噴布，而熔噴布就是口罩組成的重要角色之一，擁有過濾病毒、細菌、粉塵的功能，又被稱為口罩的心臟。在疫情爆發前，康那香就有持續購買聚丙烯，因此疫情爆發也不怕缺貨。

為了提高口罩產量，康那香從6月以來不斷增聘人手，讓產線維持不斷線的狀態，也有持續投資設備，近期更是要研發「秘密武器」，製造自動化高速生產的口罩機，預計每部機器一天產能高達45到55萬片口罩，比一般口罩機高了5倍，最快10月初可以投入產線。

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