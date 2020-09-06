▲明基虹韻助聽器導入APP口罩模式。（圖／虹韻助聽器提供）

記者姚惠茹／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾進入醫院、市場、展演場所等8大場合都需要配戴口罩，但對聽損者來說，戴口罩就會干擾聲音、唇形辨識，已經造成日常溝通的沉重負擔，因此明基集團虹韻助聽器加快導入Telecare聽力雲端照護系統，新增助聽器「口罩模式」，幫助聽損者可以順利交談。



虹韻助聽器表示，從新冠肺炎疫情影響開始，觀察到常有輕度到中度聽損民眾來門市求助，表示比以往聽不清楚對方說話內容，溝通變得艱難，尤其是口罩常常會遮住唇形，限制視覺辨識，減弱高頻語音。

▲一般醫療口罩對不同頻率音量衰減程度。（圖／虹韻助聽器提供）



虹韻總經理王安表示，聽損者為維持社交距離，就常遇到「聽錯」或「沒聽到」等困境，戴上口罩溝通則是更大的挑戰，口罩遮住嘴巴，限制唇形辨識的視覺提示，也減弱聲音傳遞的清晰度，容易造成溝通障礙。



王安指出，根據2020年最新聽力評論雜誌（Hearing Review） 最新研究顯示，戴上口罩會讓1,000 Hz之後的聲音開始減弱，讓語音的清晰度下降，在高頻語音訊號減弱超過6dB（分貝），但是利用高科技調校，就可以讓助聽器配戴者在困難聆聽環境中，順利與人溝通交談。



王安說明，以中文來說，高頻語音通常都帶增加語音清晰度的功能，大多是聲母的ㄓ、ㄘ、ㄒ等，就會造成「西瓜」聽成「絲瓜」、「米飯」聽成「禮拜」、「害怕」聽成「太胖」等，光是單字就已經會影響語言的理解，組成句子更會陷入雞同鴨講的溝通困境。

▲明基虹韻助聽器導入APP口罩模式，協助聽損者順利交談。（圖／虹韻助聽器提供）

虹韻助聽器指出，為了要幫助聽損者脫離戴口罩溝通的困境，透過Telecare聽力雲端照護系統，讓配戴者可以自行調整助聽器模式，只要在手機APP中按下「口罩」按鈕，助聽器立即轉變模式，可增加助聽器音量，彌補被口罩破壞的語音線索、加強噪音抑制功能，並提高麥克風收音的方向性。



虹韻助聽器強調，正值疫情時刻，戴上口罩保護自己與家人，正常聽力的人在生活中，也常常有聽不清楚的情況，而對於許多聽力受損的民眾，更需要專注去聆聽對方的說話，因此虹韻希望可以盡力協助聽損者可以順利交談。