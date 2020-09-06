海巡署巡護船接回滯留吐瓦魯替代役男　2日籍人士一同搭便車

▲我國外交替代役男及日籍人士搭乘海巡署巡護船安全返抵台灣。（圖／外交部提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

為防止新冠肺炎入侵，吐瓦魯國在今年3月宣布，中斷所有對外海空交通（僅容許貨船卸貨），派駐當地的3位役男因此受困。由於3位役男及將退役，在行政院海洋委員會海巡署多方協調下，終於在9月6日平安返國退役，結束歷時5個多月的滯留，另外也順路接送2名日籍人士。

外交部指出，由於在當地服勤的替代役男即將退役，我國政府多次設法用各種包機或包船的方式將他們送出吐瓦魯，但是或因吐瓦魯國政府不發給降落許可，或因附近國家禁止非船員自海上入境，均無法順利成行，最終洽獲我國行政院海洋委員會海巡署派遣在太平洋執行第二航次公海巡護任務的巡護船「巡護八號」，同意在8月21日途經吐瓦魯接載滯留當地的3名外交替代役男返回台灣。

另外有2名在吐瓦魯工作的日籍人士，曾多次向我國大使館探詢有無離境途徑，而本次接載任務的海巡船尚有容納空間，因此同意一併接送來台灣。

外交部表示，因為吐瓦魯日前宣布將再度延長封鎖時程至110年3月，以保護該國的醫療系統，我國役男及日籍人士是首批得以離開吐瓦魯的幸運兒。

外交部提到，新冠肺炎疫情現仍肆虐全球，各國深受其害，台灣與日本相互伸出援手，不論是鑽石公主號郵輪包機案，或是協助國人自秘魯、印度、斐濟、俄羅斯等地返國都是在台日共同攜手合作下順利達成任務。



外交部說，這次在外交部與海洋委員會共同努力下，完成大洋往返超過1萬4千公里的救援任務，接回外交替代役男返國，並發揮國際人道救援精神，再度印證政府保護海外國人的決心及彰顯台日雙邊友誼的緊密與堅實。