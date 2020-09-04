全球供應鏈重組　吳釗燮：台灣是各位最可靠的夥伴

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

在捷克參議院院長維特齊訪台之際，美國在台協會（AIT）與外交部、經濟部及日本、歐洲駐台代表處，4日合辦「重組供應鏈」論壇。會中發表聯合聲明，美國在台協會及中華民國對外貿易發展協會將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作，特別在資通訊和醫療領域。

外交部長吳釗燮致詞時說，今天這場論壇舉辦時間再恰當不過，新冠肺炎疫情暴露了過度仰賴單一國家或供應商提供關鍵醫療物資或藥品的風險。許多國家開始思考一個關鍵問題：如果在疫情爆發時，醫療物資被當成武器或政治籌碼，那麼在危急時刻，當國家的策略性產業與關鍵基礎設施受到他國控制時，會發生什麼事？尤其如果那個國家不尊重法治、自由、民主與公開透明等價值，又該如何應對？

吳釗燮說，現在正是我們改變產業結構的時刻。總統蔡英文連任後將發展六大核心戰略產業列為首要政策，我們需要擺脫對他國的依賴，以加速推動國家發展。未來台灣也將與理念相近國家建立互惠產業連結，與夥伴共榮，拒絕脅迫、剝削與擴張主義。

「上個星期，酈處長和我剛發表了5G安全共同宣言。」吳釗燮說，在致詞中提到「資安即國安」。事實上，只要從全球防疫期間關鍵醫療物資嚴重短缺的情況來看，相信各位會同意，供應鏈安全的確就是國家安全；而提到國家安全，我向各位保證，在民主世界裡找不到像台灣這樣誠懇且堅定的夥伴。

吳釗燮表示，看到愈來愈多國家採取具體行動，將供應來源多元分散，或將供應鏈移到更接近客戶的地方，實在很令人欣慰。我也從中看到台灣和歐洲、亞洲及北美地區理念相近的民主國家進一步合作的巨大潛力，「台灣是各位最可靠的夥伴」，我們也一次又一次地展現我們遵守全球標準及依循國際規範的堅實承諾及決心。

有關半導體、醫療及能源產業的供應鏈合作，相關討論已在進行。吳釗燮說，我們樂見愈來愈多夥伴加入這個聯盟。幾天前台灣與捷克共和國簽署三項經貿合作備忘錄，相信將進一步創造台捷產業合作的機會及管道。

酈英傑致詞時則說，AIT在過去8個月一直與台灣政府、產業界及學術圈的工作夥伴相互討論，探討美台在供應鏈重組的議題上可以如何共同合作，「我要呼籲台灣把握這次獨一無二的好機會，參與全球供應鏈的重塑，並藉此造福世界」。