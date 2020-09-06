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陸2款新冠肺炎滅活疫苗亮相　進入最後臨床試驗階段

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▲▼陸兩款新冠病毒滅活疫苗首度亮相。（圖／翻攝環球時報）

▲陸兩款新冠病毒滅活疫苗首度亮相。（圖／翻攝環球時報）

記者曾俊豪／綜合報導

2020年中國國際服務貿易交易會正在北京舉行，今年最受矚目的展品是兩款新冠肺炎滅活疫苗，這是中國大陸自製疫苗首度亮相，目前都已進入最後的三期臨床試驗階段，入組接種5萬人、樣本人群現已覆蓋115個國家。

《環球時報》報導，本屆展會會期是9月5日至9日，其中，國藥集團的中國生物展區，展出全球首個新冠滅活疫苗「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」吸引了不少與會民眾圍觀。

報導指出，兩款新冠滅活疫苗目前均已進入最後的三期臨床試驗階段，臨床試驗分別在阿聯酋、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國家和地區展開，目前入組接種5萬人、樣本人群現已覆蓋115個國家。報導強調，上述各方面進展在全球都居領先地位。

▲▼美國新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗預計最快趕在10月底上市。（圖／路透）

▲美國新冠肺炎病毒疫苗外傳最快10月底上市。（圖／路透）

《北京青年報》則指出，除了中國生物的新冠病毒滅活疫苗外，北京科興中維控股生物技術有限公司展區，也展出了新型冠狀病毒滅活疫苗「克爾來福」。現場負責人介紹，盲試結果顯示疫苗具有良好的安全性，全部二期試驗預計將於2020年底完成。目前，公司正與多個國家的合作夥伴積極推進三期臨床研究。

報導提到，「克爾來福」疫苗有兩種包裝，預充注射器包裝使用便捷，但運輸成本較高，適合具有經濟條件的地區使用；西林瓶包裝提升空間效率，節省運輸成本，更經濟實用。

新冠肺炎疫苗目前已成為各國追逐焦點，俄羅斯8月11日註冊了全球第一支新冠疫苗「史普尼克V」（SputnikV），國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）甚至加入接種行列。根據最新消息，俄國負責研發的中心預計將於9月10日至13日，獲得新冠病毒疫苗的民用流通許可，屆時可開始為民眾接種疫苗。

 

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