　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不戴口罩就去「躺棺材」5分鐘！印尼防疫新招　政府急喊停

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張方瑀／綜合外電報導

印尼雅加達東部一座城市有著相當「特別」的防疫規定，若是有居民不願按照規則配戴口罩，可能就會被關進「棺材」裡面幾分鐘。當地警方表示，這項懲罰是為了讓民眾了解，他們所犯的錯會帶來的健康風險。

根據《鏡報》報導，印尼雅加達東部Pasar Rebo區的居民若是沒有按照規定配戴口罩，可能會被罰款或是進行社區服務；不過有許多民眾沒有錢繳罰單，也沒有額外的時間可以做社區服務，所以當地警方就想出一個妙招，讓違規的人「躺進棺材」內5分鐘，體驗新冠肺炎可能帶來的死亡風險。

Pasar Rebo區副區長Santoso表示，這些選擇躺在棺材裡的人都是自願的，「如果他們選擇社區服務，就必須清理公共設施一個小時以上，當我問他們為何不繳罰款時，他們就說沒有錢。」

不過這項額外的懲罰已經在4日被勒令取消，東雅加達公共秩序機構負責人Budhy Novial指出，警察必須依照規定執行罰則。

根據約翰霍普金斯大學數據顯示，印尼確診人數超過19萬例，死亡數逼近8000人。據《雅加達郵報》報導，印尼是全球「兒童死亡率」（0至17歲）最高的國家，機率達0.9％，意味著每1.6萬名染疫兒童，就有145人病逝，是疫情最嚴重國家美國的45倍之多。

►法單日8550例紀錄第二高！全球近2700萬人染疫　歐洲疫情再起
►美航母雷根號再傳少數士兵確診！　6月內2度爆疫情
►CNN：川普「10月疫苗上市」完全錯誤　俄疫苗有效卻需更多數據

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
黨部證實蔣萬安要選台北市長！　本人親自回應
女醫學生燒死爸！人緣佳是甜心學霸　實習後全變了
快訊／再增1例境外移入　指揮中心下午說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

不戴口罩就去「躺棺材」5分鐘！印尼防疫新招　體驗新冠死亡風險

韋德齊返國　捷克人高舉「我們是台灣人」標語熱情接風！

梅莎肆虐北韓災情慘重　金正恩怒開除失職「黨委書記」！

快訊／智利規模6.4地震強襲「狂搖45秒」！　深度僅27公里

夫妻半夜晃墓園！墓碑前祈禱「心裡發毛」　竟是拍下詭異透明人

秀髮比美軍英雄重要！川普被爆拒前往陣亡將士公墓　國防部長澄清

法單日8550例紀錄第二高！全球近2700萬人染疫　歐洲疫情再起

蘇丹洪災水位「破百年高點」釀99死46傷　全國進入3個月緊急狀態

美航母雷根號再傳少數士兵確診！　6月內2度爆疫情

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

不戴口罩就去「躺棺材」5分鐘！印尼防疫新招　體驗新冠死亡風險

韋德齊返國　捷克人高舉「我們是台灣人」標語熱情接風！

梅莎肆虐北韓災情慘重　金正恩怒開除失職「黨委書記」！

快訊／智利規模6.4地震強襲「狂搖45秒」！　深度僅27公里

夫妻半夜晃墓園！墓碑前祈禱「心裡發毛」　竟是拍下詭異透明人

秀髮比美軍英雄重要！川普被爆拒前往陣亡將士公墓　國防部長澄清

法單日8550例紀錄第二高！全球近2700萬人染疫　歐洲疫情再起

蘇丹洪災水位「破百年高點」釀99死46傷　全國進入3個月緊急狀態

美航母雷根號再傳少數士兵確診！　6月內2度爆疫情

Kuga台灣賣得好也沒用？福特全球慘賠557億元，將裁員1400人

美網／第8種子西班牙阿古特爆冷　五盤無緣逆轉第三輪止步

黃金、美元誰強？台新金估美元短期走勢偏空　看好黃金保值效應

不只Xpark水族館！「桃園青埔5處亮點」歐美移動樂園即將開放

葉國華／不肖業者製造房價虛高　5大方法破解「虛價登錄」

陸駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙

最正憲兵+女神龍！泱泱「3個月當2次兵」　上圍撐爆制服曝軍花心得

國民黨今通過兩岸新論述　馬英九：與中華民國方向沒違背

蔣萬安成黃珊珊2022年強敵？　柯文哲「先用功」：選前半年再處理

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

法國絕症男直播「死亡過程」　臉書將封鎖

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

藏族士兵觸雷亡　印擊軍佔戰略高地

夫妻晃到墓園　竟拍到詭異透明人

性侵犯逃不掉！南韓電子腳鐐搭配5G　汗臭阻犯罪

白俄緊張！美軍抵立陶宛準備邊境軍演

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

「大馬版N號房」！未成年少女、女友都遭殃

歐盟官員讚韋德齊訪台　捷克人腰桿挺更直

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

法單日8550例紀錄第2高！全球2700萬確診

更多熱門

相關新聞

快訊／再增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

快訊／再增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

國內再增新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（）日宣布下午2點緊急召開記者會，發言人莊人祥主持並說明該案例情況。國內截至目前累計492例確診，分別為400例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、473人解除隔離、12人住院隔離中。

法單日8550例紀錄第2高！全球2700萬確診

法單日8550例紀錄第2高！全球2700萬確診

美航母雷根號再傳少數士兵確診

美航母雷根號再傳少數士兵確診

可樂娜小姐傳病毒！醫護人員6撇步踹走她

可樂娜小姐傳病毒！醫護人員6撇步踹走她

不只MIT逐片標示「進口也要標產地」

不只MIT逐片標示「進口也要標產地」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情印尼雅加達東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

25人喪命！「錦新大樓」投資客轉手照樣賺

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面