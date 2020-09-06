國民黨明確反對「一國兩制」：兩岸皆須正視中華民國

▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

一年一度的國民黨全代會將於9月6日在國父紀念館召開，國民黨公布新版兩岸論述，主要內容延續以《中華民國憲法》為基礎的「九二共識」並堅決反對「一國兩制」。全代會上以「報告案」而非「決議文」處理，也不涉修改黨章，此舉也給下一任主席改革的空間。

國民黨兩岸新論述內容如下：

1. 中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

2. 兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

3. 中國國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

4. 中國國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

5.大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

6. 儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

7. 為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

8. 兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

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