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掛座位旁不佔位！二寶媽0成本製「銅鑼燒面紙盒」　5000人推爆：過敏兒必備

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▲▼銅鑼燒面紙盒。（圖／原PO授權提供）

▲銅鑼燒面紙盒。（圖／原PO授權提供）

記者黃可昀／綜合報導

各大中小學生的暑假即將結束，一名媽媽趁開學前，利用銅鑼燒吃完的塑膠空盒DIY成「面紙盒」，讓2個孩子帶去學校使用，上頭還加裝了一條掛繩，掛在座位旁就不用怕衛生紙不見或沒地方放，「這樣比較不佔抽屜空間！」

二寶媽在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，「多個軟盒支撐也不會抽到最後變扁而找不到」，孩子在學校用衛生紙常常抽到後來整包不見，或是抽屜太多書本沒地方放，於是她靈機一動，把銅鑼燒塑膠盒二次利用，上方割出一個小洞口，「邊緣記得貼一圈膠帶喔」，衛生紙放入後再蓋緊，就成了0成本的面紙盒。

請繼續往下閱讀...

她透露，兒子是過敏兒，常常打噴嚏需要衛生紙，但整包放抽屜又太佔位，才想說在面紙盒上加裝一條掛繩，就能掛在座位旁。由於家裡剛好有2個乾淨的銅鑼燒盒，「盒子其實都好乾淨，每次丟掉都覺得不環保」，於是廢物再利用，用手邊現成物品做了2個面紙盒給兒子、女兒帶去學校使用。

她事後也將這小巧思貼到臉書和大家分享，吸引超過5000人按讚，網友紛紛留言，「學到一招了，謝謝，我家哥哥的衛生紙在學校永遠像是垃圾一樣塞在抽屜找不到，一直借同學的」、「衛生紙快用完時重量減輕，總是被電風扇風吹著跑，有盒子裝就不會有這個困擾了」、「 我兒子也是鼻子過敏體質，我也是買可以掛的衛生紙袋給他帶去」、「突然想為了盒子買一盒銅鑼燒」。

▼掛繩畫龍點睛。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲▼銅鑼燒面紙盒。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

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