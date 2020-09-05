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雲林正妹里長逆撞單車女高中生　害破相縫5針...她流淚懺悔認錯

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市昨夜發生一起車禍，一輛自小客車逆向欲進入橋下便道，遇上正要下橋的女高中生騎單車，兩車在橋下處發生碰撞，小客車雖立即靜止，仍造成騎單車女高中生撞擊造成左眉側方撕裂傷，當場破相送醫縫5針，車禍案小客車駕駛驚傳竟是正妹級斗六市鎮北里長林怡君，她今受訪為不良行為與造成女學生受傷流淚懺悔認錯。

▲一輛自小客車逆向欲進入橋下便道，碰上正要下橋的女高中生騎單車，兩車在橋下處發生碰撞，小客車雖立即靜止，仍造成騎單車女高中生撞擊造成頭部撕裂傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一輛自小客車逆向欲進入橋下便道，遇上正要下橋的女高中生騎單車，兩車在橋下處發生碰撞，小客車雖立即靜止，仍造成騎單車女高中生撞擊造成頭部撕裂傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

鎮北里里長林怡君今受訪面對鏡頭留下懊悔的眼淚，她表示，對於自己逆向不當行駛的行為非常抱歉，尤其造成女學生受傷，深深鞠躬道歉。林怡君說，昨夜忙到很晚，約9點多快10點，回家前想到車站買東西，卻因自己逆向行駛造成車禍，下車發現女學生受傷，隨即撥打119救護，也感謝當下附近住戶拿出冰塊幫忙冰敷。

▲一輛自小客車逆向欲進入橋下便道，碰上正要下橋的女高中生騎單車，兩車在橋下處發生碰撞，小客車雖立即靜止，仍造成騎單車女高中生撞擊造成頭部撕裂傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲正妹里長林怡君今受訪面對鏡頭留下懊悔的眼淚，她表示，對於自己逆向不當行駛的行為非常抱歉，尤其造成女學生受傷，深深鞠躬道歉。（圖／記者蔡佩旻攝）

林怡君接著說，女孩送醫後自己留在現場完成後續處置，再隨即趕往醫院探視女孩傷勢，一直待到女孩治療流程告一段落，陪伴女孩及其家屬至離開醫院已是午夜，女孩家長非常客氣。林怡君流著淚說，今日上午再度前往女孩家中拜訪探視，看到女孩橫了五針的傷口深深感到抱歉，也與家長達成共識，對於女孩的一切醫療或所需協助，絕對負責到底。

鎮北里里長林怡君，是土生土長的「雲林女兒」，大學畢業後曾在台北擔任補教界英語師資多年，她有感家鄉英語師資匱乏、城鄉差距，6年前返回雲林，在國小擔任英語師資，她發現家鄉的環境遠遠不及都會區，進而挑戰鎮北里里長一職，以實照顧弱勢家庭學生的志願，因長相甜美被里民稱為正妹里長。

斗六警方表示，提醒所有駕駛人行經任何道路切勿逆向行駛，以防止交通事故發生。交通安全除了警方持續執法，請民眾行車一定要遵守交通規則，尤其進入路口一定要特別小心，勿搶快而闖紅燈、違規轉彎及貪圖一時方便違規停車與逆向，而導致交通事故發生及影響用路人交通秩序與順暢。

▲斗六市鎮北里里長林怡君，為民服服親力親為，因外型甜美形象清新被里民稱為正妹里長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市鎮北里里長林怡君，為民服服親力親為，因外型甜美形象清新被里民稱為正妹里長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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