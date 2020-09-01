信義房屋攜勵馨基金會走入社區　為公益盡一份心力

圖、文／信義房屋提供

信義房屋在疫情期間主動協助1370個社區建置防疫環境，成功凝聚社區情感並深受住戶信任，近來更攜手勵馨基金會一同走進社區，體驗手作糖霜餅乾及精油乾洗手並進行義賣，讓社區住戶在疫情期間更能主動關懷二度就業的弱勢女性，更有社區住戶不止自己參與這次的公益體驗活動，還主動邀請27位自己的親朋好友認購愛心禮盒，也成功達到信義房屋的初心，讓社區的愛加乘變大。

今年受到疫情影響，1月到5月勵馨基金會的甜心工坊總營收比去年同期衰退了64%，信義房屋除了許多分店主動認購愛心禮盒外，並將勵馨基金會帶入社區舉辦實體活動，讓社區住戶可以在手作之餘認購這些公益愛心商品，增加有限的收入來源。

製作糖霜餅乾不只需要經過長期的培訓，製作過程也需要相當大的專注度以及體力，透過活動，信義房屋同仁以及社區住戶都體驗到手作禮品的難度非常高，非常敬佩製作者的恆心與毅力。

勵馨基金會自2011啟動準備性職場，包含甜心工坊、馨工房、愛馨會館以及各縣市物資中心，提供彈性更高、友善安全的工作環境，除了提供穩定的薪資，滿足收入需求的同時，另一方面有專業社工師提供就業輔導，協助其及早適應職場。

信義房屋持續關注弱勢婦幼的議題，希望透過企業資源、結合在地社區眾人力量，舉辦類似的公益活動，利用個人以至於社區的力量一起共同響應，幫助更多需要關心的人，讓後疫情時代的社會能夠因愛心而更加美好。