身心障礙員工天天手作挪威蛋捲　堅守崗位10年不變

▲庇護員工阿逢是膳工坊製作挪威蛋捲的第一把交椅。（圖／畢嘉士基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

庇護員工阿逢是膳工坊製作挪威蛋捲的第一把交椅。由於挪威蛋捲從材料份量、製作時間、到手捲蛋捲的力道掌控，方方面面都需拿捏精準，阿逢天生固著的性格，剛好在這項工作上發揮淋漓盡致。十年來，阿逢總是站在機台前，倒入麵糊、烘焙、塑形，精準完成每個步驟，確保每根蛋捲色澤、品質一致，好手藝更吸引饕客一再回購。

屏東勝利之家技輔老師王藝潔表示，輕度智能障礙的阿逢，剛來的時候幾乎不講話，「有時事情做完，他會愣在一旁，不曉得接下來該做什麼。」如今，阿逢的退縮行為改善不少，王藝潔問話時會緩緩回答，甚至還會主動聊天，與王藝潔分享家裡的事。藉由庇護工場的培力，包括阿逢在內的身心障礙青年，不只獲得穩定工作與收入，更活出生命的潛能與價值。

中秋節送禮旺季即將到來，如果能增添一份公益送暖的心意，相信收禮者會獲得更多的祝福！屏東勝利之家1998年成立庇護工場「膳工坊」，販售各式麵包、餅乾與西點，其中又以挪威蛋捲人氣最旺。挪威蛋捲的配方與技術，師承挪威籍宣教士的家傳配方，口味正宗，相較其他市售蛋捲的口感鬆軟，挪威蛋捲口感紥實酥脆，更可以嚐到細膩濃郁的烘烤香氣與蛋香味。

今年中秋節，畢嘉士基金會和屏東勝利之家合作，推出畢嘉士基金會中秋公益禮盒，共有三種組合定價各為580元：

《細細品味》中秋禮盒 手工蛋捲 x 馬拉威咖啡

《幸福美好》中秋禮盒 手工蛋捲 x 馬拉威茶葉

《美好時光》中秋禮盒 馬拉威咖啡 x 非洲手工茶葉

即日起至9月20日，畢嘉士官網公平貿易商品任兩件，每件95折。

畢嘉士基金會官網選購：https://bjorgaas.org.tw/fair.php或電洽02-8786-9661