豬肉瘦肉精殘留標準不只用於美豬！進口豬肉一體適用

▲陳時中出席食藥署「美牛開放、美豬訂定容許量及清楚標示，安心自由選擇記者會」。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部今（5）日公布豬肉萊克多巴胺殘留容許標準，腎臟訂出比國際嚴格的0.04ppm，另國人常食用的豬雜內臟也有訂定0.01ppm容許量。政府規劃明年元旦開放含瘦肉精美豬而訂定標準，不過，食品藥物管理署署長吳秀梅表示，相關標準一體適用於進口豬肉，也就是說，其他如加拿大等國豬肉也可含有萊克多巴胺。

國際食品法典委員會（CODEX）針對豬肉訂定萊克多巴胺殘留容許量，分別是肌肉0.01ppm、油脂0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.9ppm；衛福部長陳時中公布國內標準，則分別是肌肉0.01ppm、油脂0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.4ppm，其他可供食用部位的豬雜碎（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）另定0.01ppm。

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陳時中表示，衛福部108年委託國立成功大學教授進行風險評估，針對不同年齡層、族群進行分析，考量國內產婦坐月子可能食用較多腎臟，腎臟標準訂定比國際嚴格，從0.09ppm改以0.04ppm計算，安全攝食量ADI可以從89.9%降至61%。相關標準將於7日預告，並於7天後進行公告，明年元旦上路，並輔以原料產地標示讓民眾選擇。

然而這項標準不僅適用美豬，吳秀梅說明，將適用於全部進口豬肉。食藥署表示，國內一年食用90萬頓豬肉，9成屬於國產，1成為進口。根據農委統計，國內去年進口豬肉以加拿大、西班牙、美國、丹麥為最大宗，其中歐盟國家禁用萊克多巴胺。