影／桃園醉男砸毀19汽車玻璃 ...2支鋁棒打到彎　嗆警：要升官來找我

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子5日凌晨酒後由女性友人開車送回，但途中在國際路與永安路口處突然下車，持2支球棒向路旁停放車輛一陣亂砸還大聲咆哮，警方據報迅速趕抵發現有19輛車玻璃被砸，員警詢問時，黃男口中還嗆員警「要升官來找我…」等語，黃男上午清醒後被告知砸毀路旁19輛轎車玻璃竟辯稱「忘記了、不清楚」，警方則依毀損罪嫌將黃移送桃檢偵辦，並通知被害車主製作筆錄提告。

▲桃園市黃姓男子5日凌晨酒後發酒瘋，徒持球棒砸毀國際路與永安路上一排共19輛轎車玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子5日凌晨酒後抓狂，徒持球棒砸毀國際路與永安路上19輛轎車玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，5日凌晨1時30分許接獲報案指稱，有男子持球棒亂砸停放國際路、永安路口處轎車，男子疑似酒醉抓狂，警方立即出動快打部隊趕往獻場，結果在事故現場100公尺處攔獲1輛閻姓女子駕駛轎車，車上搭載32歲黃姓男子身上有濃厚酒味，經詢問後確認就是砸車主嫌，

▲桃園市黃姓男子5日凌晨酒後發酒瘋，徒持球棒砸毀路旁19輛轎車玻璃，圖為已變形球棒證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

閻女聲稱，4日晚間與黃去朋友家聚會，黃喝得大醉就順便開車送他返家，但行經國際路與永安路口處時，黃突然要求停車，還拿車上2支球棒下車往路邊車輛猛砸，當時她被嚇到也不敢勸阻，未久，警方就趕抵現場。

▲桃園市黃姓男子5日凌晨酒後發酒瘋，徒持球棒砸毀國際路上轎車玻璃，員警在受害車窗上夾放通知單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警統計，黃男共砸了19輛車，大部分是車窗與後照鏡等被砸破，黃酒測值高達每公升0.8毫克，還向警方聲稱自己是「海基會、海協會…」，還誇口「要升官來找我」，荒誕言行讓員警搖頭不已，警方當場查扣2支已變形球棒證物，將黃男帶回警局處理。

黃男上午酒醒時，員警告知他涉嫌砸毀19輛車，黃竟辯稱「忘記了，有去喝酒，但後來都沒印象也不清楚…」，警方在受害車窗前夾放通知單，提醒受害車主到派出所對黃提告毀損與損害賠償。

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