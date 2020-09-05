海神「雙眼牆」現身！24小時內恐達2次巔峰　明以強颱之姿攻日

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風海神持續往日韓進逼，氣象局長鄭明典表示，海神的「雙眼牆」結構已經維持一段時間，雙眼牆是強颱普遍現象。另外，海神颱風眼牆正在置換中，未來24小時內若置換順利，可能再達到第二次巔峰，明日將以強颱之姿掃過日本西部，周一登陸韓國釜山。

▲海神颱風持續朝日韓進逼。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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氣象局表示，今年第一個強烈颱風「海神」以每小時13公里速度，向西北進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，七級風暴風半徑 300 公里，十級風暴風半徑 120 公里。

鄭明典指出，強烈颱風出現雙眼牆結構是很普遍的現象，只是有時清晰、有時比較模糊。而海神的雙眼牆結構已經維持一段時間，因為有高雲遮蔽所以不清楚，現在高雲稍微消散，從真實色彩雲圖就可以看出雙眼牆結構。

▲海神颱風雙眼牆。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海神颱風眼牆置換中，未來24小時若置換順利，有機會達到第2次巔峰，值得觀察。

海神持續沿著太平洋高邊緣朝西北進行，今晚將開始影響日本琉球群島，明（6）日白天通過日本琉球地區，明中午至周一掃過日本西部，預計周一午後於韓國釜山一帶登陸，預期海神將以接近強烈颱風的規模橫掃日本西部，以中度颱風前段班之姿侵襲韓國。

▲周二起全台各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

另外，今明兩天受海神影響，台灣附近吹起乾燥的偏北風，各地天氣晴朗，僅迎風面的北部、東部偶有飄雨，這波北風沒有涼空氣伴隨，因此還是炎熱，室外活動防曬、多補充水分。

周二起海神北上遠離之後，台灣附近風場轉為偏南風，水氣北上，各地下雨機會增加，天氣又會變得較不穩定。