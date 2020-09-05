美牛開放30月齡以上　陳時中：風險「僅10億分之一」微乎其微

▲陳時中宣布瘦肉精美豬殘留容許量。（圖／記者洪巧藍攝）

記者崔至雲／台北報導

瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉明年起開放進口。衛生福利部部長陳時中今（5日）指出，食藥署已重新評估不限月齡牛肉的食用安全性，經科學實證下，美牛30月齡以上的風險幾乎是微乎其微，「微乎其微應該是10億分之一的風險」，民眾不需要擔心。

陳時中指出，食藥署在107年以最新的數據，重新評估不限月齡牛肉（也就是包括30月齡以下及30月齡以上）的食用安全性，並基於美國為世界動物衛生組織所評定的牛海綿狀腦病(狂牛病)風險可忽略國家，意即為牛隻及飼料管理系統等級為最好的國家，據此，9月1日衛福部召開「牛海綿狀腦病(BSE)專家諮詢會」討論，在科學實證基礎下，認定牛肉安全無虞的前提下，開放30月齡以上之美國牛肉輸入。而原來不得輸入之高風險產品，例如：頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，仍然不允許輸入。

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陳時中再次強調，經專家諮詢會討論結果，大家認為安全足夠，所以根據專家意見在禮拜一會來預告，評估裡面得到風險幾乎是微乎其微，「微乎其微應該是10億分之1的風險在」，所以幾乎是在過往經驗裡，新的飼養牛的方式，幾乎沒有任何病例產生。

