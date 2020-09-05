美豬牛進口恐賠上國人健康　孫大千：愚蠢的倒貼行為

▲孫大千批蔡政府開放美豬、牛，質疑為何要倒貼美國。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文宣布開放美豬、牛後掀起國內反彈聲浪，而衛福部長陳時中則說開放美豬美牛，可換到台灣在國際上的地位。對此，國民黨前立委孫大千在臉書批評，如果什麼都沒有交換到，還要賠上國人的健康安全，這不是愚蠢的倒貼行為嗎？

孫大千指出，蔡英文政府原本用畫大餅的手法來唬弄台灣人民，一下子說要簽台美自由貿易協定，一下子說可以加入CPTPP，一下子說可以換一個國際地位，最後擔心謊言拆穿東窗事發，乾脆改口說完全沒有交換。

孫大千表示，蔡英文玩起了文字遊戲告訴台灣人民，所做的決定是基於經濟利益，符合總體戰略目標；那麼到底是什麼經濟利益？總體戰略目標又是什麼？完全隻字未提。

孫大千認為，台灣人民沒有了食品安全，要經濟利益有什麼用？破壞國人的健康保障，怎麼可能會是總體戰略目標，又不是在練武俠小說裡的七傷拳，這根本就是金光黨標準的障眼法。

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