民眾憂加工肉品標示不實、洗產地　陳時中：不會在台灣包一包就變MIT

▲陳時中宣布瘦肉精美豬殘留容許量。（圖／記者洪巧藍攝）

記者崔至雲／台北報導

瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉明年起開放進口，但針對豬肉原料產地資訊是否透明，引發民眾擔心。衛生福利部部長陳時中今（5）指出，不管該加工食品含有什麼國家的肉，業者一定要依成份比來做標示，也強調，「不會說在台灣包一包就變成台灣的」。

總統蔡總統日前公布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，但很多民眾擔心，未來是否會標示不清楚？陳時中說明，此事在預告時，就有很多人反映，這些都會再做修正，三個月內會盡量收取民眾意見。

請繼續往下閱讀...

對於肉品應如何標示？加工食品若含有2國以上的肉品又應如何標示？陳時中說明，相關資訊公告後，肉品就一定要落實整體的標準化查驗，所以在進口時就要檢附檢疫證明、衛生證明，以及出口證明，這些都是經過美國官方認定的，進到台灣後也須依照該加工肉品的成分含量依序標示。



至於肉品進入台灣加工後，標示會不會就變成MADE IN TAIWAN？陳時中強調，「這話題變成現在很熱門，但不會說到台灣割了一刀就變成台灣的，也不會說台灣包一包也變成台灣做的」。

衛福部表示，為透明豬肉原料原產地資訊，從110年起從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，讓大家可以安心自由選擇。

另外，邊境抽驗的部分，陳時中說，會根據相關評估，訂定不同抽驗標準，「新的品項進來我們就會做逐批，逐批要驗證一下這些所有證明報告是不是如真。我們一開始都這樣子，逐批驗過後看風險情況再來訂定以後抽驗的比例。」至於初期觀察多長時間？陳時中回應，是一批次往下查，查到了當然會加強，就好像陽性率高就要擴大一直查，陽性率很低當然用抽的方式來做。

▲▼美豬瘦肉精殘留許可量。（圖／食藥署提供）