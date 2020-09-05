到超市買冷凍雞塊！她摸到人類大便...崩潰：店員們都在笑

▲女子到超市買冷凍雞塊，竟在包裝上摸到人類大便。（示意圖／unsplash）



實習記者陳妙津／綜合報導

蘇格蘭一名女子日前去超市買冷凍雞塊時，竟在包裝上摸到人類排泄物，又不慎在鼻子上摸了一下才發現，讓她相當崩潰，經反應後，店員們卻都笑了出來，讓女子感到相當氣憤，而超市也僅給她一盒巧克力球作為賠禮，不過最讓她驚訝的是，超市並沒有立即關店檢查。

據《太陽報》報導，35歲的琳恩（Lynne McCabe）向媒體投訴，指出自己日前到英國連鎖超市冰島超市買冷凍雞塊，當她從冰櫃取初雞塊後，下意識摸了下鼻子，卻聞到一股噁心惡臭，仔細觀察才發現包裝上竟沾上人類排泄物，崩潰的琳恩立即向店員反應，不料當下所有店員都嘲笑她，「他們笑了起來，然後有人說『那真是令人作嘔』，雖然後來他們讓我用員工室清理，也確實有道歉，但最後給我一盒巧克力球當作致歉？」

琳恩對超市的危機處理感到不可置信，她表示，「我很驚訝超市居然沒關門，如果他們認知到發生了什麼意外，就真的該徹底檢查冰櫃。」還僅把這次事件稱為「不幸事故」。她認為店家應該要仔細檢查收據、調閱監視器才能釐清事件過程，「誰知道有什麼細菌在上面，而且在冰櫃裡幾小時才被清掉。」

琳恩離開後對客服投訴，並接到區經理回電，解釋自己並未被告知該事件，並提供琳恩一張20英鎊（新台幣約769元）抵用券、一瓶酒及一些免費贈品為補償，不過她氣憤地說，「我為何還要回到這家店？」

冰島超市的發言人則表示，了解情況後，已經將商店關閉並進行深層清潔，目前已經重新開業，對於造成的麻煩向客戶致上誠摯歉意。