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王毅出席金磚會晤　提「海灣局勢」三主張

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▲▼ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國、俄羅斯、印度、南非、巴西5國發起的「金磚國家」外交部長視訊會議4日舉行，中國外交部長王毅表示，個別國家在單邊主義歧路上越走越遠，一些極端政治勢力重拾「冷戰思維」，把世界推向危險境地。他還對中東地區的海灣局勢提出三點主張，重申反對美國對伊朗發起「快速恢復制裁」機制。

該視訊會議於4日舉行，5國外交部長就全球形勢、地區問題以及金磚國家合作交換意見，據中國外交部公告，王毅指稱金磚「要為國際和平擔當，為全球發展盡責。」

王毅表示「保護主義對世界經濟形成重大衝擊」，單邊霸凌行徑對國際秩序構成嚴峻挑戰，個別國家在單邊主義歧路上越走越遠，不斷「退群」、「毀約」，嚴重衝擊以聯合國為核心的國際體系，威脅廣大中小國家安身立命之本，一些極端政治勢力重拾「冷戰思維」，把世界推向危險境地。

就8月下旬，美國總統川普表示，將要求聯合國恢復對伊朗的所有制裁。王毅提出海灣局勢三點主張，包括第一，推動伊朗核問題盡快回歸全面協議軌道，這是緩和局勢的當務之急，單邊主義和所謂極限施壓沒有出路；第二，海灣地區事務應該由地區國家通過對話協商解決，這是實現海灣安全穩定的必由之路；第三，域外國家應對地區恢復和平安寧注入正能量而不是相反，各方應從維護多邊主義和國際秩序出發，多幫忙、不添亂。

針對新冠肺炎疫情，王毅說，疫苗是戰胜新冠肺炎疫情的重要武器，疫苗不應被任何國家所壟斷，也不應由大國富國所專享。重申中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

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