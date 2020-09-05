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12天會掉多少髮量？好奇妹「收集」記錄成冊…成果曝光網全驚呆

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▲▼女網友紀錄下12天掉髮量，立刻引起熱議。（圖／翻攝自微博）

▲女網友記錄12天掉的髮量，立刻引起熱議。（圖／翻攝自微博）

實習記者陳妙津／綜合報導

許多人都有掉髮的困擾，有時看到自己大把頭髮脫落，還可能懷疑是不是得了什麼病。大陸一名女網友變苦中作樂，收集自己12天的落髮並記錄下來，看看究竟掉得有多嚴重，她拍照PO網分享至網路上，沒想到引發熱烈討論。

一名女網友在微博上表示，自己長期有掉髮困擾，便想到乾脆收集起來看看到底每天掉了多少根，於是從8月21日至9月1日認真記錄，「十二天的掉髮歷程，我是蒲公英嗎？早晚要禿了留著做頂假髮吧，畢竟假髮那麼貴。」

▲▼女網友紀錄下12天掉髮量，立刻引起熱議。（圖／翻攝自微博）

▲▼12天的落髮被整理成每日一小束。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網友紀錄下12天掉髮量，立刻引起熱議。（圖／翻攝自微博）

從照片中可見，原PO每天掉髮數量不定，最少時僅掉41根，最多時則達246根，把每天落髮集結成束後，共有1254根，通通積在一起後，數量驚人，畫面相當驚悚，也因此立刻登上微博熱搜，掀起網友討論潮。

▲▼女網友紀錄下12天掉髮量，立刻引起熱議。（圖／翻攝自微博）

▲數量累積起來相當驚人。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛驚嚇表示，「房間哪裡頭髮都挺多的，除了我的頭上」、「說的是我嗎，洗一次就掉這麼多」、「大家都掉頭發我就放心了」、「好有耐心啊…數了還把它們理好了紮起來…我全都團一團扔垃圾桶了」、「我也差不多，天天擔心自己會變成禿頭」、「我掉的懷疑人生但是我也不敢數，太嚇人了」。

但據《健康2.0》報導，專家表示，事實上掉髮與禿頭間並無絕對因果關係，之所以落髮多是因為毛囊有自己的生長週期，生長期時茂盛，而後逐漸進入退化期，最終到休止期，普通洗髮時的落髮都是休止期毛囊落下的，以一般人頭上約10萬個毛囊計算，一天掉髮100多根都是正常現象。

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