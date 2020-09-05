口罩國家隊混陸貨⋯檢調搜查加利廠區查扣800萬現金、70萬陸口罩

▲加利老闆林明進稱看不下去員工血汗，稱大陸進的口罩比市售醫療口罩更優，士檢4日搜索工廠查扣800萬現金。（圖／記者陳豐德攝）

記者羅志華／台北報導

政府為因應疫情成立「國家口罩隊」，不料隊中的加利工廠，被查出於8月份，竟自大陸安徽進口337萬片口罩，再加工製成「MIT」於市場間販售，士林檢方指揮調查局，於4日搜索加利在新北八里含廠房等三處，現場查扣800萬現金、逾70萬片大陸口罩，本案牽涉多少不法所得、又有多少陸製口罩流入市面仍待調查，全案將朝詐欺、商品出處標示不實等罪偵辦。

林明進於3日晚間受訪表示，政府要求他們每天交19萬口罩，再加上合作客戶的要求量，一天就要交出70萬片，員工們過年後天天加班，每個月只能休2天，他對員工血汗看不下去，自大陸安徽買來口罩的半成品加工，認為這樣仍符合國際標準定義的「MIT」，且做出來的口罩，防護率都在99%以上，比市售醫療級口罩的95%更厲害。

林明進痛批，當初被騙簽白紙合約，事後才知道要徵收產能的46%，國家隊中更有「豬隊友」在徵用口罩中混不良品，害其他廠商得增加工作量來承擔，並加碼爆料，也有其他國家隊像他這樣做，除誇耀自家口罩一流、品質能遠銷歐美外，更向食藥署嗆，「希望你們趕快把我踢出國家隊，如果不在國家隊，我可以讓員工每周排休，口罩也能銷到國外」。

賣口罩給林明進的安徽廠老闆劉嫻表示，林明進8月初找上門，她看在2人多年交情下，才在供給大陸及日本的需求中，硬擠了2個貨櫃的口罩到台灣，不料竟發生這樣的事情，對口罩品質在台遭質疑更不服氣，「大陸檢測就是一關，日本的要求更嚴格」，無奈表示「我們錯了嗎？加利也很倒楣，真不知還能說甚麼」。

衛服部部長、防疫指揮官陳時中對此表示，加利老闆犯法在先，「說一些五四三」，目前要全力防堵「混充口罩」流入市面，除勒令停工外、也不准加利再出貨，經濟部也提出有林明進簽名的「白紙黑字」合約打臉；檢調4日下午搜索後，調查局於21時許再訊問被告林明進，及公司會計、負責進出口的員工兩位證人。

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