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加利老闆遭爆疑似「捐款韓國瑜」　監院政治獻金平台資料曝光

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▲加利工廠負責人林明進被帶回工廠搜索。（圖／記者陳豐德攝）

▲加利工廠負責人林明進，又遭爆曾捐款給韓國瑜。（圖／記者陳豐德攝）

記者林彥臣／綜合報導

口罩製造商「加利科技」遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝，混入實名制通路販售，負責人林明進在面對媒體時，更是金句連發表示，「防護效率有99.8%比MIT更好」、「員工沒辦法休假」、「員工從過年開始每天加班月休僅2天」、「以國家隊為恥」等等。現在又被爆出，林明進過去疑似捐款給韓國瑜。

粉絲專頁「只是堵藍」PO出了監察院「政治獻金」公開查閱平台搜尋結果，在平台中輸入林明進，出現一筆107年10月9日捐款給韓國瑜的資料，金額4000元，捐款人地址也在新北市八里區。

林明進面對質疑替自己辯護表示，南北有2間大型的口罩國家隊工廠不按照負責的量繳交口罩，造成多家小廠必須分擔更多的量，不少同業也因此相當憤怒。此外，「有混帳國家隊把品質不佳的口罩混入」，害其他同業也必須負擔更多，難道「大型國家對工廠都不用負責？」

▲▼加利老闆林明進，疑似捐款給韓國瑜。（圖／翻攝自監院政治獻金平台）

▲政治獻金公開查閱平台，的確有一筆住在八里的林明進資料。（圖／翻攝自監院政治獻金平台）

林明進提到，為了要負擔中央要求的量能，「有不少同業也進口大陸口罩」，不只是自己這麼做。另外，他所進口的大陸口罩都是工業級的，送檢後防護率也高達99%，因此工廠才加上自己的鋼印，以公司的信譽做擔保，且這口罩比許多國家隊的產品品質還好，「絕對不是拿國人健康開玩笑，為何食藥署不公布此資料？」

林明進聲稱，他被要求在空白紙張上簽名，直到事後才知道自己「被同意」繳交了46%的生產線口罩量給國家隊，質疑「政府欺騙」。再者，政府事後不斷要求增量，7月要求增加7.2%、8月又要求增加6.8%，「快把我踢出國家隊，員工都快受不了了」。

負責人林明進4日已被列為刑事案件被告，檢調在當天就二度前往工廠進行搜索，主任檢察官叫張惠菁離開時表示，已經執行完搜索，也扣下相關的口罩與資料，後續的案情將會一一釐清。

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