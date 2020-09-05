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展現嘉義人情味　嘉縣贈得獎茶力挺台捷友好

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▲▼ 高山茶都送好茶！翁章梁展現嘉義人情味 贈得獎茶力挺台捷友好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣贈得獎茶給捷克團，力挺台捷友好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團抵台，參訪團團員特別指定要買台灣出產的茶葉，期望將台灣好味道帶回捷克，嘉義縣長翁章梁也藉此機會將嘉義高山茶贈送捷克參訪團，展現台捷友好，同時也將嘉義出產的好茶推廣至國際。立委陳明文、縣農會總幹事黃貞瑜、梅山總幹事黃世裕、阿里山農會推廣部農事指導員鄭森癸、中埔總幹事李碧雲、竹崎總幹事林孟怡、番路代理總幹事盧淑惠也到場支持。

「嘉義阿里山高山茶不僅是品牌，更代表著嘉義的驕傲。」翁章梁在聽聞參訪團特地購買茶葉作為伴手禮帶回國後，期盼以阿里山高山茶展現嘉義人濃厚的人情味與熱情贈送來自高山茶都的好茶，表達對捷克參訪團來台的祝福，盡地主之誼！

▲▼ 高山茶都送好茶！翁章梁展現嘉義人情味 贈得獎茶力挺台捷友好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲得獎茶贈捷克團 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，贈送給參訪團的茶葉為2020春季優良茶競賽中獲優等獎的青心烏龍及金萱禮盒各45盒，另外梅山農會更加碼提供1份價值6萬元，2020春季優良茶競賽中獲特等獎的青心烏龍茶葉禮盒要送給捷克參議長韋德齊。

▲▼ 高山茶都送好茶！翁章梁展現嘉義人情味 贈得獎茶力挺台捷友好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁展現嘉義人情味 贈得獎茶力挺台捷友好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，捷克參議長韋德齊排除許多外在壓力來台訪問，更在立法院議場內演講時，用中文說出「我是一個台灣人」,這句話感動許多民眾，更代表著對台灣的認同，認同台灣的民主與生活方式。

▲▼ 高山茶都送好茶！翁章梁展現嘉義人情味 贈得獎茶力挺台捷友好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

因此在得知參訪團要買茶葉作為伴手禮帶回捷克，翁章梁便馬上與陳明文立委連絡外交部，將以宅配方式在參訪團離台前，送上這份心意，盼贈以嘉義高山茶都的好茶，將台灣人對他們的歡迎與感謝帶回捷克，也希望他們能永遠記得嘉義出好茶。

嘉義縣是高山茶的重要產區，阿里山高山茶分佈於梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮，海拔800到1500公尺，種植面積1827公頃，阿里山得天獨厚的地理環境，所生産的茶葉豐潤渾厚、滋味甘美、香氣十足。

其中以梅山茶區面積821公頃為最大宗，每年每公頃茶葉收成量達到1000公斤，因為茶園的管理好，茶菁好品質跟著提升，為世界第一等的好茶奠定基礎，因此嘉義以「高山茶都」的稱號享譽盛名。

▲▼ 高山茶都送好茶！翁章梁展現嘉義人情味 贈得獎茶力挺台捷友好 。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲立委陳明文 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣每年度全縣性的優良茶競賽，為茶產業界大事，所有愛茶人士都關注的盛事，比賽經專業評審嚴格審查，分為特等、冠軍、頭等、金質獎、優良獎及優等獎等獎項，比賽茶產品包裝除使用DNA防僞機制外，更在茶葉的外包裝上加貼鈔券級雕刻凹版技術所印製封條，以確保完整性。

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