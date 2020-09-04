賀吉普送柯文哲捷克第一品牌「紫水晶錶」　期待再相見　　　





▲賀吉普致贈柯文哲捷克水晶第一品牌的錶。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）隨捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）於8月30日展開為期7天的訪問，台北市長柯文哲4日上午親自前往賀吉普下榻的香格里拉台北遠東國際大飯店，兩人進行會面交流。柯文哲與賀吉普會面時，互相致贈紀念品，其中賀吉普致送了捷克水晶第一品牌的錶，有著「期待下次再相見」的意義。

為歡迎遠道而來的布拉格姊妹市長賀吉普，柯文哲4日上午抵達遠東國際大飯店，與對方進行約1小時的會面交流，並且互相致贈紀念品。

柯文哲送給賀吉普的禮物，分別為齊柏林攝影集、防疫包、台北市年鑑、賀吉普參訪台北市立動物園的照片集（CD）。而賀吉普則致贈捷克水晶第一品牌的錶，有期待下次再相見的意義。

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