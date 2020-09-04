蓬佩奧指控「中國剝削美國」40年卑躬屈膝　華春瑩：撒謊成性！

▲中國外交部發言人華春瑩，回應。蓬佩奧的「被中國剝削說」。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日接受福斯新聞等媒體採訪時提及「中國剝削美國，摧毀美國就業」，美國40年來對中國「卑躬屈膝」，美國對此已經「受夠了」並要中國為對疫情負責。中國外交部發言人華春瑩回應這個議題時，則是直接指責蓬佩奧「撒謊成性」。

華春瑩在外交部例行記者會上，回應媒體提問這個問題表示，大家都知道蓬佩奧撒謊成性，罔顧最基本的事實，無視最起碼的道德操守，日復一日、不遺餘力、不擇手段、不厭其煩地污衊和抹黑中國，服務於一己政治私利的用心昭然若揭，作為美國國務卿，蓬佩奧的所作所為不僅嚴重損害了個人的信譽，也給美國的國際形象和信譽抹上了污點，實際上他已經成為國際關係中一個臭名昭著的反面教材。

華春瑩強調，蓬佩奧所謂「中國剝削美國，摧毀美國就業」的論調完全是無稽之談，大家都知道，中美建交四十多年來，中美關係、中美合作為兩國人民都帶來了巨大的利益。

一些統計顯示，中美經貿合作支撐了美國超過260萬個就業機會，中美貿易也每年為每個美國家庭節省了850多美元的生活成本，所以說中美經貿關係的本質是互利共贏的，「我很想反問，美國這樣的一個大國，會讓其他國家剝削它嗎？而且一剝削就是四十多年？你認為美國人是這樣的性格嗎？答案顯然是否定的」。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



在防疫問題上，華春瑩回應，中國政府堅持人民至上，生命至上，交出的抗疫答卷經得起歷史和時間的檢驗，美國擁有世界上最先進、優質的醫療資源，可是每天新增的確診病例高達數萬，死亡的病例成千上百，面對這樣嚴重的疫情，蓬佩奧等一些美國政客還不斷地向中國甩鍋、推責，妄圖轉移美國民眾的視線「我想，如果他們還有點起碼的人性和責任心的話，他們應停止甩鍋、推責的做法，要尊重事實和科學，停止政治操弄，集中精力去抗擊美國國內的疫情」。

華春瑩最後強調，蓬佩奧說過去四十年間，美國對中國卑躬屈膝，「我不知道為什麼蓬佩奧會把美國擺在了一個如此需要仰望中國的位置」，但這不是事實，中國是禮儀之邦，一貫主張各國不論大小都應該平等相待。

相反，美國長期以來對其他國家頤指氣使，肆意霸凌，動輒使用武力或以武力相威脅，或者就是制裁，對此國際社會有基本的是非觀念，「我們敦促蓬佩奧尊重基本事實，停止喋喋不休的反華言論」。

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