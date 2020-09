搬新家第1天！消防員遠赴邊境救火　回來發現「妻＋3孩燒成焦屍」

▲美國華盛頓州一場惡火奪走一家四口的性命,而男主人是一名野外消防員,事發當時遠赴邊境救火。(示意圖/免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國華盛頓州發生一起悲劇事件。野外消防員勞爾(Raul Garcia-Santos)接獲通報,遠赴美加邊境與惡火搏鬥,未料任務完成返家,卻發現自家的拖車式住宅幾乎完全被燒毀,他的妻子馬爾卡莉亞(Marcaria Garcia-Martinez)與3個孩子都不幸葬身火窟。

綜合CNN、《新聞週刊》報導,斑頓市(Benton City)警消8月27日將近凌晨1時接獲通報,抵達巴布斯大道(Babs Avenue)的綠色英畝(Green Acres)行動住宅公園,但是起火的拖車已經幾乎被大火吞噬。消防員把火勢撲滅後,進入搜索,找到4具燒焦遺體。

斑頓郡法醫李奇(William Leach)證實,死者是女主人馬爾卡莉亞與她的17歲女兒盧茲(Luz Garcia-Martinez)、15歲兒子路易斯(Luis Garcia-Martinez)以及6歲女兒蜜雪兒(Michelle Garcia-Martinez),4人皆死於吸入濃煙導致的窒息。火災調查人員證實,這場惡火是因電路超載而引發。

Firefighter's wife and three children die in house fire while he battles blaze out of town https://t.co/YdHQpIHyAE