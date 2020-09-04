　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

古華國小奪屏東縣國中小節電冠軍　絕招...就這樣而已

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲屏東縣古華國小奪得屏東縣國中小校園節電冠軍， 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣古華國小奪得屏東縣國中小校園節電冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣古華國小奪得屏東縣國中小校園節電冠軍，節電率高達131%，台電屏東區處處長張簡宗瑜4日特地前往春日鄉古華國小致贈獎座，表揚古華國小堪稱屏東縣校園環保節能減碳的最佳典範，希望節電成為引以為傲的生活方式和態度。

▲屏東縣古華國小奪得屏東縣國中小校園節電冠軍， 。（圖／記者陳崑福翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲張簡宗瑜（左）致贈獎盃給校長林季福。

台電2020年首度以「校園節電績優地圖」大數據調查，從2019年各縣市國中小學「節電率」最高的行政區（鄉鎮市）中，選出「節電量」最高的國中小學給予獎勵，屏東縣由春日鄉古華國小拿下校園節電冠軍！

古華國小林季福校長分享，「隨手關閉電源」是基本功，把能源教育融入學校教學課程，教導學生從日常生活開始養成良好用電習慣；另外校園內全面汰換LED燈具、逐步將舊有設備汰換成節能標章電器，硬體的改善更使節電成果展現事半功倍，「節電，做就對了！」

張簡宗瑜也呼籲民眾踴躍參加台電節電獎勵活動，節能還能省荷包，2020年12月14日前（含）只要民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元的獎勵金，節電獎勵無上限，詳情可參考台電官網。另外，已完成登錄用戶免再登錄。

台電表示，今年推出一連串節電活動，7月舉辦42場小小台電營，自8月25日至9月13日為期20天，針對年輕族群推出節電密室逃脫遊戲，活動已接近倒數，喜歡的民眾千萬不要錯過！另10月有節電音樂趴及放風箏活動，11月也將搭配台電秘境推出路跑活動，歡迎民眾一起關掉電燈，走出戶外擁抱自然。

►Her推出「積雪草煥活新生組」（積雪草煥活超導晶露 30ml+全能精華 14ml）市價1700元、特價980元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
加利吹哨者曝！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」...累
買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」　當地人揭真相
全台「各地整天有雨」時間點出爐！　周末涼爽像初秋
慘遭婆婆霸凌11年！她僅1次「和閨蜜聚餐」還被罵　現世報曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

50天封鎖禁足體驗！12藝術家打造劇場「線上酒吧」直播視訊乾杯

加利吹哨者曝光！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」累癱：賊星該敗…貪啦

加利「以國家隊為恥」　上好生醫：中央曾來詢問…願隨時加入

最強保護色！「軍墨綠」口罩9/12開放預購　上波夜霓紫開箱照曝光

母胎單身19年太好奇！友神回「接吻的感覺」　網母湯了：須壓驚

古華國小奪屏東縣國中小節電冠軍　絕招...就這樣而已

加利口罩3月違規「這兩天才知道」　陳時中曝「洗產地」可能性

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

50天封鎖禁足體驗！12藝術家打造劇場「線上酒吧」直播視訊乾杯

加利吹哨者曝光！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」累癱：賊星該敗…貪啦

加利「以國家隊為恥」　上好生醫：中央曾來詢問…願隨時加入

最強保護色！「軍墨綠」口罩9/12開放預購　上波夜霓紫開箱照曝光

母胎單身19年太好奇！友神回「接吻的感覺」　網母湯了：須壓驚

古華國小奪屏東縣國中小節電冠軍　絕招...就這樣而已

加利口罩3月違規「這兩天才知道」　陳時中曝「洗產地」可能性

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

50天封鎖禁足體驗！12藝術家打造劇場「線上酒吧」直播視訊乾杯

一天2杯飲料！20多歲B奶妹「暴升2罩杯」…確診罹癌了

超嚴購屋令發威！1個月後深圳掛牌量「大跌13.9%」　9月最新熱度曝

《摯愛的》殺青！胡一天全黑勁裝帥炸　網驚3要角換人演

加利吹哨者曝光！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」累癱：賊星該敗…貪啦

蔡依林新髮型曝光！　「超前衛髮色」網一看傻了：我的媽啊

渣夫染菜花「揪出小四是超兇人妻」　網洩不雅片…1顆痣洩證據！

被控拒罰違規藥局涉圖利　桃園2衛生局前副局長...這理由無罪

不斷更新／郭阜林適時二壘安　1局統一2比1樂天

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

遇癲癇發作！她大喊「不要往嘴裡塞東西」

閨蜜哀悼文意外揭公公超狂身家！

低學歷穿著「1特徵」！網：容易藏武器

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

獨／北市女親妹妹吐124字真相

汽旅差4分鐘退房　員工闖入嗆「時間到了」

連千毅復出　上千網友刷爆讚

加利老闆　退出國家隊就吊銷藥證

買到混陸製口罩可退現金！她「退4盒換1千」倒賺

最小告別廳！娘家人「看臉書動態才知她走了」

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：可直接退換貨

更多熱門

相關新聞

望嘉部落坡度傾斜　周春米：爭取安全通行道路

望嘉部落坡度傾斜　周春米：爭取安全通行道路

屏東縣新埤鄉185線道與來義鄉望嘉部落聯絡道路口交通，因道路鋪面不平整且坡度傾斜，交通事故頻傳，已造成好幾起死亡車禍！立委周春米參加望嘉村收穫祭時，接獲來義鄉代鍾必顯及義林村長劉英豪等人陳情後，隨即安排相關單位現場會勘，由新埤鄉公所提報改善計畫，周春米委員允諾協助爭取經費，要給部落鄉親一條安全的通行道路。

原民收穫節明登場　射箭擲矛摔跤大比拼

原民收穫節明登場　射箭擲矛摔跤大比拼

東港警啟動校園安全　注意交安、免被騙

東港警啟動校園安全　注意交安、免被騙

女拒酒測被開罰18萬　打官司討公道被這樣打臉

女拒酒測被開罰18萬　打官司討公道被這樣打臉

強降雨烈日摧殘　新埤木瓜大落果農糧署將救助

強降雨烈日摧殘　新埤木瓜大落果農糧署將救助

關鍵字：

屏東古華國小節電張簡宗瑜冠軍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面