古華國小奪屏東縣國中小節電冠軍　絕招...就這樣而已

▲屏東縣古華國小奪得屏東縣國中小校園節電冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣古華國小奪得屏東縣國中小校園節電冠軍，節電率高達131%，台電屏東區處處長張簡宗瑜4日特地前往春日鄉古華國小致贈獎座，表揚古華國小堪稱屏東縣校園環保節能減碳的最佳典範，希望節電成為引以為傲的生活方式和態度。

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▲張簡宗瑜（左）致贈獎盃給校長林季福。

台電2020年首度以「校園節電績優地圖」大數據調查，從2019年各縣市國中小學「節電率」最高的行政區（鄉鎮市）中，選出「節電量」最高的國中小學給予獎勵，屏東縣由春日鄉古華國小拿下校園節電冠軍！

古華國小林季福校長分享，「隨手關閉電源」是基本功，把能源教育融入學校教學課程，教導學生從日常生活開始養成良好用電習慣；另外校園內全面汰換LED燈具、逐步將舊有設備汰換成節能標章電器，硬體的改善更使節電成果展現事半功倍，「節電，做就對了！」



張簡宗瑜也呼籲民眾踴躍參加台電節電獎勵活動，節能還能省荷包，2020年12月14日前（含）只要民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元的獎勵金，節電獎勵無上限，詳情可參考台電官網。另外，已完成登錄用戶免再登錄。

台電表示，今年推出一連串節電活動，7月舉辦42場小小台電營，自8月25日至9月13日為期20天，針對年輕族群推出節電密室逃脫遊戲，活動已接近倒數，喜歡的民眾千萬不要錯過！另10月有節電音樂趴及放風箏活動，11月也將搭配台電秘境推出路跑活動，歡迎民眾一起關掉電燈，走出戶外擁抱自然。

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