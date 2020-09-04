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望嘉部落聯外道坡度斜...重大車禍頻傳　立委周春米：爭經費改善

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▲立委周春米與相關單位會勘新埤鄉185線道與來義鄉望嘉部落聯絡道路口交通狀況 。（圖／周春米服務處提供）

▲立委周春米與相關單位會勘新埤鄉185線道與來義鄉望嘉部落聯絡道路口交通狀況 。（圖／周春米服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉185線道與來義鄉望嘉部落聯絡道路口交通，因道路鋪面不平整且坡度傾斜，交通事故頻傳，已造成好幾起死亡車禍！立委周春米參加望嘉村收穫祭時，接獲來義鄉代鍾必顯及義林村長劉英豪等人陳情後，隨即安排相關單位現場會勘，由新埤鄉公所提報改善計畫，周春米委員允諾協助爭取經費，要給部落鄉親一條安全的通行道路。

▲立委周春米與相關單位會勘新埤鄉185線道與來義鄉望嘉部落聯絡道路口交通狀況 。（圖／周春米服務處提供）

▲道路斜坡現象。

周春米日前參加望嘉村收穫祭時，來義鄉代鍾必顯當下周春米陳情；鍾代表指稱，新埤鄉185縣道與望嘉部落的聯絡道路口，是望嘉部落鄉親進出必經之路。但長年來，因為聯絡道路坡度傾斜，加上道路鋪面不平整，機車騎士不是往前衝就是倒退，險象環生，就他所知，已發生了好幾起重大車禍，造成嚴重傷亡。

義林村長劉英豪也說，185線道與望嘉部落聯絡道路口，坡度太傾落差太大！由於聯絡道路不是主幹道，發生事故後，部落鄉親肇責認定很吃虧，很不公平。鄉親建議要設置交通號誌即可改善通行安全問題

周春米接獲陳情到現場查看，發現光是設置號誌因坡度太傾斜、太陡，還是不安全。隨即安排交通部及縣政府交通隊、道安委員，來義鄉長莊景星及新埤鄉公所祕書等相關人員，到現場會勘，尋求改善之道。

現場會勘後，以支道望嘉部落聯絡道路鋪面不平整且坡度傾斜，不適合機慢車輛停等，應優先調整引橋段與幹道185線齊平，且順修坡度和緩以利長者騎乘，並建議道路護欄調整為穿透性設計，以增加行車視距。

另，由新埤鄉公所提報「獅頭社區至望嘉聯絡道路改善工程」案，預算經費由周春米委員協助爭取。道路改善後，由交通隊再評估設置交通號誌，以觸控式號誌為優先，減少影響幹道車流順暢，並降低用路人停等時間。

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