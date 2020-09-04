新竹市動物園食物森林豐收 為麝香豬「跳跳」特製蔬果拼盤

▲新竹市立動物園內的食物森林，今（4）日舉辦工作派對。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園內的食物森林，今（4）日舉辦工作派對，由社區綠手指達人、植人講師、種子志工一起採收香草、蔬果，製作超夯漸層飲料，並為動物園嬌客麝香豬「跳跳」特製蔬果拼盤。市長林智堅說，動物園食物森林不僅是動物們的新鮮直送廚房，更是推動生命教育及環境教育的重要基地，透過教育課程，讓小朋友參與種植、維護植物，進而照顧動物，將友善環境和友善動物的行動，落實在日常生活中。

工作派對活動首先由植人講師帶領民眾，了解食物森林運作機制，充分利用空間與生物相生相剋的自然生態工法，打造出多層次、多元化的仿天然森林，從低到高各有不同作物恣意生長，包含地面下的根莖類、到低矮灌木漿果，再到高大果樹纍纍結實、攀爬其間的瓜果藤蔓等。不只了解森林作物，現場也實際採收萬壽菊、蝶豆花、薄荷等香草植物，透過觸摸、觀察、嗅聞、品嘗等感官體驗，製作出色彩繽紛的漸層飲料，讓民眾深入了解食物森林的豐富多樣性，並實踐善用資源的全民綠生活。

麝香豬「跳跳」是動物園可愛動物區的嬌客，每周園區休園日皆會讓牠走出宿舍，到園區內任意散步，飼育員表示，跳跳平常最喜歡到食物森林蹭蹭逛逛，就像食物森林的管理員巡視領地。食物森林工作派對上也特別邀請麝香豬「跳跳」擔任嘉賓，快樂地享用食物森林產出的香蕉、地瓜、蔬菜等，為牠特製的「蔬果拼盤」，跳跳超喜歡吃個精光。

今日參加活動的志工，有許多是參與社區營造多年的好手，50歲的劉秋玉小姐參與社區營造逾七年，原本在科技業上班，偶然參與社區講座而開始踏入社區營造領域，除投入社區環境的維護，同時積極自學許多植物知識，今也以植人講師身分響應食物森林工作派對。她說動物園食物森林讓動物園變得不一樣，規劃完善的生態棲地，讓蝴蝶、鳥類都進駐了，她很高興參與這樣生動有趣的教育場域。

另環保局也與鄰近的新竹高中合作，由副局長洪明仕親自訓練新竹高中學生成為食物森林解說志工，在周末假日都可以見到他們在食物森林穿梭的身影，時而梳理雜草樹木、時而為遊客解說，開園以來已進行近百場、近千名遊客的解說工作。今天該校學務處范盛傑主任與帶領學生參與志工任務的地理科蘇浰珠老師與6名學生，也一起參加工作派對，並特別為今天參加的新手志工進行解說示範，同時允諾以後食物森林的假日定點解說由他們負責。環保局長江盛任說，假日定點解說服務預計於今（109）年10月第一個假日開始，時間是每周六、日上午10點，歡迎民眾踴躍參加。

環保局表示，新竹市動物園食物森林於108年11月完工啟用，占地310坪，仿造天然森林讓高低不同植物共同生長，並運用生態工法製作堆肥、堆砌石墻和生態溪流，盡可能呈現森林多樣、低碳、自主循環的特性。種植超過80種、6千多棵植物，除了果樹、香草、葉菜等可食植物，也特別考量「動物可食性」，加入動物愛吃的牧草、雜糧，以及能吸引授粉昆蟲的蜜源植物，呈現動物棲地的生態性，除豐富園內動物的飲食、居住環境外，也吸引野生的昆蟲、蛙類、鳥類來動物園，增加生物多樣性。

江盛任局長表示，為提升社區居民參與動物園食物森林照顧、解說與教案推動，今年共計辦理4場工作派對，除了今日活動，還有3場，包括9月11日自製落葉酵素、9月18日藥用植物香膏、9月25日動物園小星球（手作苔球），歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加，報名網址 https://reurl.cc/j5qQMM。

江盛任局長說，動物園食物森林未來將開放平日團體預約、假日固定時段導覽服務，為民眾、學童提供體驗課程，打造動物園食物森林成為環境教育的第一線場域。