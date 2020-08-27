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竹市推環保祭祀　「紙錢集中燒」10年有成

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▲新竹市環保局推動「紙錢集中燒」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市環保局推動「紙錢集中燒」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中元節將到，為鼓勵環保，新竹市環保局推動「紙錢集中燒」，鼓勵民眾將普渡紙錢交付集中焚燒，另有「免費借用紙錢集中桶及鞭炮機」創意措施，兩項都提供e化的24小時線上預約服務，今（27）日禮聘法師舉行「慶讚中元普渡祈安淨爐儀式」，為煉化紙錢的垃圾資源回收廠進行祈安與普渡法會，環保局指出，另有中元限定版「環保祭祀袋」，29日參與義賣捐款就能獲得，一同落實紙錢減量為環保盡心力。

今天儀式由環保局長江盛任開香主祭，他表示，環保局連續4年推出結合中元祭祀用品及減量香紙的組合式「環保祭祀袋」，可在祭祀與環保之間找到平衡點，避免誠心祭祀增加環境負荷。祭祀袋內裝有基本祭品包括大面額紙錢、平安米、減量香支、毛巾、普渡旗、中元普渡疏文等，新竹市展現設計力與創意，逐年升級豐富祭祀袋，去（108）年每袋加碼提供低碳寺廟加持過的平安護符，讓民眾可以「環保做功德，護符佑身家」，今（109）年祭祀袋新增兩個環保亮點，第一個是把大面額紙錢與平安米二合一，變身為紙錢包米的「紙錢造型平安米」，第二個是祭祀用品包裝袋由紙袋改良為可重複使用的購物袋。

「環保祭祀袋」義賣環保推廣活動， 8月29日上午10時起，在大潤發湳雅店辦理，捐款金額達100元以上者，即獲贈七件式的「環保祭祀袋」，環保袋內有「紙錢造型平安米、減量香支、毛巾、普渡旗、中元普渡疏文、平安符」，落實紙錢減量及愛心做功德之雙重美意。平安符係經開台金山寺、新竹天公壇、竹蓮寺、關帝廟等4間低碳寺廟加持過，採隨機附贈；民眾可將捐款收據黏貼於中元普渡疏文上，中元普渡祭拜時默念內容，迴向給祖先、神明，替代紙錢落實源頭減量，兼顧健康及環保，為後代子孫造就更大功德及福報。

環保局說，新竹市從98年起持續推動紙錢集中燒工作，每年農曆7月中元普渡前，都會禮聘法師辦理莊嚴隆重的祈安淨爐儀式，將紙錢集中燒所需使用的紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備，進行潔淨去穢，讓民眾安心將中元普渡的紙錢交給環保局集中焚燒。經統計紙錢集中燒成果，98年到109年7月清運紙錢共計4,046公噸，從98年68公噸提升到108年600公噸，增加約9倍，顯見透過多元宣導，民眾已逐年認同支持紙錢集中燒政策。

江盛任局長表示，新竹市從105年起與全家便利商店合作，透過FamiPort系統，結合本市公益團體，共同推動「以功代金」活動，由民眾將購買金紙的預算捐至勸募專戶，以「捐款做功德」替代舊有的「實體金紙焚燒」，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減，不僅減少空氣污染，還能愛心做環保、幫助弱勢團體。經統計以功代金自105年推動至今年7月底，累計募得公益金共計15萬2,600元，以100元可購買2.2公斤紙錢評估，相當於減少燃燒紙錢3,357.2公斤，也相對減少排放二氧化碳5,037公斤。

環保局表示，為落實科技力，今年新推2項「e化24小時線上預約服務」(https：//forms.gle/NL8ExihpDQtfpjW77)，包括「紙錢集中燒」及「免費借用紙錢集中桶及鞭炮機」，「紙錢集中燒」適用對象為社區大樓、寺廟及機關團體等，「免費借用紙錢集中桶及鞭炮機」適用對象為寺廟，預約成功後將由專人協助後續事宜，而傳統式的電話（5368920分機2022）預約登記仍持續為民服務。

環保局說，自108年1月起開辦免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機的服務，迄今共購置14個紙錢集中桶，採滾動式借用，提供放置祭祀活動之紙錢，並協助清運，至今年7月止，共計借用98處次，寺廟及民眾皆讚聲連連。

為升級空污減量設備，環保局特別編列10萬元，首度補助祭祀單位購置空氣污染減量設備及附屬設備，補助對象為本市寺廟、殯葬業等，補助項目為環保鞭炮機、紙錢集中桶（箱）等，每間祭祀單位補助上限1萬元，歡迎踴躍申請，推廣紙錢減量及集中燒相關政策，齊力守護空氣品質。

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