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竹市設置超過50處智慧水質感測器 防治水污更有力

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▲「臺灣智慧水聯網」啟動儀式今天在新竹市登場。（圖／新竹市政府提供）

▲「臺灣智慧水聯網」啟動儀式今天在新竹市登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

行政院環境保護署今（17）日攜手全臺縣市環保局，在新竹市辦理「臺灣智慧水聯網」啟動儀式，由環保署副署長蔡鴻德、新竹市副市長沈慧虹與財團法人工業技術研究院副院長彭裕民，公布臺灣研發的「固定式、移動式、手持式」3項智慧水質感測器，能即時、全天候觀測全國水質。沈慧虹表示，新竹市去（108）年試辦成效佳，查獲未列管的2家污染工廠，有效斷絕污染源，未來也將依不同場域及需求，設置超過50處水質感測器，抓出排放廢水的元凶！

沈慧虹致詞表示，去年也參與環保署「臺灣智慧水聯網」試辦計畫，成為感測器國家隊的一員，在淨水廠、河川水體、工廠據點排水處布建22處監測點，即時傳送數據到智慧水聯網平台，揪出4處異常前往稽查、也另外查獲2家未列管工廠，成效斐然。

新竹市環保局長江盛任表示，「臺灣智慧水聯網」今日啟動後，新竹市未來至少布建50處「智慧水質感測器」，主要布建於客雅溪、三姓溪流、湳雅取水口、頭前溪流域與鹽水港溪，也將擴大於金城湖流域安裝移動式感測器，一旦偵測到水異常，環保局將第一時間前往現場稽查。

沈慧虹說，市長林智堅上任後致力整治水環境，改善水質並打造親水景觀，15年來獲得8次環保署的「全國河川污染整治考核獎項」特優，相信感測器加入後，守護水質網絡將更綿密。

環保局也說，智慧水質感測器有三種，就好像是稽查員的分身！「固定式」感測器布置處，多為河川水體及工業區等事業廢水排放的熱點，可透過連續性檢測，觀察工廠排放廢水的模式；「移動式」感測器多布建於出海口，能追蹤污染工廠的源頭；「手持式」感測器是方便攜帶的儀器，是河川巡守隊的好夥伴，也能提供環境教育生態探索使用。

蔡鴻德移交400台手持式智慧感測器給各縣市環保局水環境巡守隊，其中新竹市由香山少年水環境巡守隊隊員代表接受，象徵水環境感測力向下扎根。他也表示，環保署與工研院特別研發結合「智慧水質感測器」與「智慧水聯網」的感測系統，測器包含手持式、移動式及固定式3款，結合5G通訊、AI技術及雲端系統，讓縣市政府能夠隨時掌握轄內水質變化，把關用水安全。

環保署表示，自107年起與5縣市合作，在23種場域試驗，其中包含10個工業區及科學園區。今（109）年環保署擴大與全台13縣市合辦水質感測器試驗計畫，能夠以「每分鐘」為單位，產出感測數據，即時監控全台環境水體。

香山少年水環境巡守隊的張力說，隊員會不定期到海邊淨灘撿垃圾，也會利用海洋廢棄物進行藝術創作，吸引大家關心海廢議題，提高愛惜水資源的意識。今天拿到智慧儀器，肩負榮譽感與責任感，希望盡快學會操作方法，未來連接手機傳送數據到網路平台，讓環保局快速得知數據，一起讓水質變好。

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