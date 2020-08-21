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竹市「環保袋禮人」活動開跑　10月底前租借購物袋可抽獎

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▲「環保袋禮人-購物袋租借摸彩活動」，總獎項共計194名。（圖／新竹市政府提供）

▲「環保袋禮人-購物袋租借摸彩活動」，總獎項共計194名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局自去（108）年9月開辦「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動，迄今累積租借購物袋超過3,500只，成果斐然。為把環保袋租借導入傳統市場，明（22）日將在竹蓮市場啟用「環保袋自動租借機」，提供「投幣式、袋分尺寸」的親民方式，讓更多婆婆媽媽知道透過使用循環購物袋，達到少用塑膠袋、更愛地球的好處。同時擴大宣導租借購物袋，今（109）年8月22日至10月31日，加碼辦理「環保袋禮人-購物袋租借摸彩活動」，總獎項共計194名，最高獎項為禮券3,000元，歡迎民眾踴躍加入減塑行動行列，共同打造環保永續城市。

市長林智堅表示，新竹市推廣租借購物袋，至今已設置4處環保袋租借站點，分布於3處賣場及1處傳統市場，包括愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百及竹蓮市場，因應賣場及傳統市場不同客群的消費行為，還特別開發「綁定手機、投幣式」兩種租借方式。「綁定手機」充分展現新竹市的「科技設計力」，也開啟循環經濟新契機，讓科技發展與環保相得益彰，透過設計WEB管理系統，民眾在賣場租借購物袋不需支付任何押金，僅須透過登記綁定個人手機號碼，並刷取購物袋條碼即可進行租借及歸還，打造循環經濟的智慧科技城市。

請繼續往下閱讀...

環保局長江盛任表示，去年8月至12月，結合愛買新竹店、Homebox好博家新竹店等2家業者，辦理「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動，累計租借約1,250個環保購物袋，每個購物袋平均租借歸還時間約5天，成果亮眼。今年5月與新竹大遠百合作辦理「消費購物袋著走」活動，乃「全國首創」將購物袋租借服務導入百貨業者的縣市。今年8月更接地氣，把環保袋租借導入傳統市場，走入民眾日常，讓民眾不論身在時尚或傳統，都能不忘環保初衷愛地球。

江盛任局長說，竹蓮市場「環保袋自動租借機」設置在市場2樓，提供「投幣式、袋分尺寸」的親民方式，環保袋尺寸分類為大、中、小3種規格，寬度各約20、40、50公分，民眾可依需裝物品大小，選擇適當的購物袋。透過投入10元押金，即可選擇機台上之編號，租借1只購物袋，使用完畢後歸還至竹蓮市場1樓管理室，即可退回10元押金。

環保局表示，為擴大宣導租借購物袋循環經濟的優點，8月22日至10月31日，加碼辦理「環保袋禮人-購物袋租借摸彩活動」，活動地點在4處環保袋租借站點，租借使用環保購物袋1只，歸還時即可領取摸彩券1張，每人每日限借2只環保袋。總獎項共計194名，最高獎項為禮券3,000元，11月上旬辦理抽獎，得獎名單將公布於新竹市環境保護局資源回收網(https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/)。

摸彩活動獎項分為4項，總獎項共計194名。「減塑環保獎」於每個租借站點摸彩箱各抽出1名，可獲該站點禮券3,000元，之後再混合4個站點摸彩券成為1個大摸彩箱，抽出「減塑樂活獎」商品禮券1,000元計10名、「減塑家園獎」商品禮券500元計30名、「減塑哈哈獎」精美宣導品計150名，每人限領1個獎項，若有重複得獎者，以最高獎項為主。

新竹市4處環保袋租借站點資訊如下：竹蓮市場（竹蓮街15號，營業時間06：00-14:00）、愛買新竹店（公道五路二段469號09：00-22：00）、新竹大遠百（西大路323號11：00-22：00）、HOMEBOX新竹店（經國路二段425號09：00-21：50）。

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