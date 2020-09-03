竹市風收站邁入第5年...打造40站點 12月底前加碼集點兌好禮

▲「境福里」風收站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為打造循環經濟新亮點，新竹市自105年起開辦風收站，從創立時的7站點至今已擴增至40站點，遍及各社區住宅，成為市民常用的環保回收新據點。新竹市環保局表示，風收站清新鮮明的logo設計、便利的回收駐點，搭配回收集點兌好禮活動，開辦至今（109）年7月底已達145萬公斤的回收量，成果亮眼，並宣布自即日起至年底，舉辦「加碼回收集點兌好禮」活動，特地降低集點門檻，只要10點起即可兌換民生用品或各式禮券，數量有限，換完為止！

新竹市長林智堅表示，為打破一般人對資源回收站髒亂惡臭的刻板印象，於105年特別邀請設計師王慶富老師，重新包裝風城資源回收站，打造親民的「風收寶寶」，讓風收站變得乾淨、有質感，成功提升民眾回收意願。開辦以來廣受歡迎，逐年增點，還推出免費的風收站APP，提供多元化資源回收管道，資收物回收量也跟著大豐收。

新竹市環保局長江盛任表示，存在於鄰里轉角的風收站，除鼓勵落實回收，更是里民間聯繫情感的好地方。風收站開辦後，因廣受社區里民歡迎，逐年增加站點，105年首推7站點、106年擴大至27站點、107年擴增為32站點，到108年設置37站點，今（109）年再增加「中雅里」及「境福里」2站點，總計已有39里加入風收站的行列。今年還特別將位於港口的海洋回收站，併入風收站站點行列，鼓勵漁船將海漂資收物帶回處理，加強宣導海漂垃圾對環境的危害，同時也讓新竹風收站達到40個站點。

環保局統計，累積至今年7月底，資源回收量已達145萬6,412公斤、參與人數高達4萬3,793人次，成果亮眼。

環保局說，考量上半年受武漢肺炎疫情影響，特別加碼各項資源物點數，鼓勵民眾攜帶資源物到風收站響應回收，進行集點兌好禮的好康活動。今年風收站「加碼回收集點兌好禮」辦理期間自9月1日至12月31日，加碼後，紙類每公斤1點、紙容器每公斤5點、鐵罐每公斤4點、鋁罐每公斤8點、塑膠容器每公斤3點、乾電池（含鈕釦型）每公斤10點。

環保局表示，集點兌換門檻從去年最低30點才可兌換，降至10點即可兌換1份好禮，並依點數多寡可兌換不同好禮，除了衛生紙、洗碗精、抹布等民生用品外，更有全聯禮券、Homebox好博家提貨券、統一超商禮券、全家商品卡、大潤發提貨券、遠東百貨商品券等，每人每次限兌換2份，數量有限，兌完為止。各風收站開站時間及回收集點活動詳情，可查詢新竹市環保局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

環保局表示，村里資源回收站以全民綠生活為出發點，在循環經濟上不遺餘力，感謝環保先鋒里長與環保志工隊協助進行固定週期營運，堅持為地球做更美好的事，也希望能有更多民眾加入風收站運作行列，共同為地球環境盡一份心。