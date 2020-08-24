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竹市「無人回收站」營運至8月底　回收集點換好禮把握最後機會

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▲環保局長(右)與合作廠商機台合影。（圖／記者李朝煌攝）

▲環保局長(右)與合作廠商機台合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市「無人回收站」自去（108）年7月啟用24小時自動辨識回收機，至今所回收的寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶4類資源物，回收重量已創下200公噸亮眼成果，營運計畫將在本（8）月31日暫時停止營運，提醒民眾把握倒數時間，趕緊來資源回收愛地球。市長林智堅表示，無人回收站提供隨時回收、立即集點的便利性，感謝超過6,000位民眾熱烈響應，同時感謝在地店家和商場共同參與，透過多元產業合作方式，開創循環經濟嶄新局面。

新竹市長林智堅說，無人回收站創造驚人的回收成效，主是靠全民共同積極參與，還意外發現有許多外縣市民眾聽聞新竹市設置可回收又能集點換好康的自動回收機器，不辭千里跨區專程來朝聖，帶動環保風潮。也要感謝在地商家挺環保，提供集點換好康，在地商家包括UEUE鬱鬱、雙響鍋、17義麵坊、愛玉仙境、慕淳日式刨冰、玉蘭豆沙鮮奶、胖老爹大庄店、MUMU白姆森林、提雅諾烘培坊，還有大潤發湳雅店、NOVA新竹光復店、楓康超市經國店、全聯大庄店、全聯食品店，落實企業環境友善力。

新竹市環保局長江盛任表示，「無人回收站」回收數據逐月提升，除不斷優化清運量能外，營運團隊也發想許多創意活動，來滾動民眾回收動能，例如農曆春節發放趣味紅包，增添溫暖人情味；與NOVA光復店合辦「揪團衝 SWITCH」送出小米手環、SWITCH等多項大獎；與民眾一同慶祝武漢肺炎零確診快閃活動，連續2、5、9、15天零確診，即贈送藍寶石，進一步提升回收量，同時帶來網路高聲量。

SWITCH獲獎得主阿明表示，自從知道有無人回收站後，每天早餐店下班隨即啟動「回收3寶」模式，騎上綠色運具GOGORO、備妥台灣正港LV茄芷袋及3個米袋，展開撿拾瓶罐、環保愛地球的開心旅程。而且為了換取心儀的獎項，也能歡喜為環境盡一份心力，還特地將GOGORO月租費升級吃到飽，這樣就能騎到更遠的地方，收集更多瓶罐，累積更多點數。

江盛任表示，無人回收站營運即將於今（109）年8月31日晚間9點暫時停止回收服務，民眾所持點數可兌換獎項至109年9月18日止，提醒民眾盡快至合作店家進行好禮兌換，而尚未集滿點數的民眾也請把握最後機會，加快腳步回收集點，以換取自己想要的獎勵。

環保局說，無人回收站點目前調整設置為5站8台回收機台，民眾可以全天候24小時，於回收機台投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶等4類資源物，回收機台分為兩款，一款專收寶特瓶、鐵罐與鋁罐，另一款僅回收玻璃瓶。4類資源物皆可回收有3站：NOVA光復店（光復路二段200號）、大潤發湳雅店（湳雅街97號）、頂埔里活動中心（經國路三段5號）；僅回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐等3類資源物有1站，在全聯食品店（食品路305之1號）；僅回收玻璃瓶有1站，在春池大庄廠（浸水南街183號）。

無人回收站相關活動時程公布於臉書，請搜尋「SeedU 讓回收成為一場遊戲https://www.facebook.com/seedu.city/」，或請來電03-5368920分機4019。

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