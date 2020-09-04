　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鬼月雷公無情劈！北韓官媒教人民逃難守則「往高處躲」：雙手摀耳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼颱風梅莎強襲，北韓官媒在電視上報導江原道防災現況。（圖／達志影像）

▲颱風梅莎強襲，北韓官媒在電視上報導江原道高城郡防災現況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近來颱風皆直撲朝鮮半島（韓半島），包括巴威、梅莎，以及緊接而來的第10號颱風海神，造成當地今年夏天在面臨史上最長梅雨季後，還得為洪災、風災與災後重建工作煩惱。

對此，北韓（朝鮮）除了動用官媒《朝鮮中央通訊社》罕見派遣記者前往全國各災區現場連線、即時報導，每小時節目畫面也會用跑馬燈更新災情，更在機關報《勞動新聞》上向全國民眾宣導防災守則，呼籲居民若遇到強風暴雨襲擊，應該登往高處躲避，且打雷時避免使用電子設備。

《勞動新聞》在昨（3）日的報導中表示，「若遇到打雷，一般來說最好躲在室內；若無可以躲避的建築物，則應蜷縮身體，盡量避免處於遭雷擊的危險中。此時腳後跟須緊貼在地、雙手摀耳，如在人群之中，雙方須間隔約身體3倍長的距離。」

此外，報導還警告北韓居民，若遇打雷，須關閉電子設備電源，且勿接近樹木、電線桿、鐵塔（高壓電塔）等。

▲▼颱風梅莎強襲，北韓官媒在電視上報導江原道防災現況。（圖／達志影像）

▲北韓民眾用沙包堵在高城郡某商店大門前。（圖／達志影像）

據悉，北韓近來在預測與報導天災，以及災後重建等工作上街付出相當大的心血，從金正恩親自駕駛豪華休旅車前往黃海北道銀波郡大青里視察之事上便可得知，而這與勞動黨高層今年所不斷提出的「改善人民生活」之政策宗旨相當符合。

►颱風梅莎掃過北韓　官媒記者罕見「站在水裡」報導災情

►緊緻透亮一片就夠

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部回應了
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

協助伊朗規避石油禁運！美制裁11外企3高階主管

年紀相差20倍！3歲女童公園廁所失蹤　慘遭6旬老翁下手性侵

鬼月雷公無情劈！北韓官媒教人民逃難守則「往高處躲」：雙手摀耳

搬新家第1天！消防員遠赴邊境救火　回來發現「妻＋3孩燒成焦屍」

日本恐怖女鄰居「佯裝有事相求」　十字弓射穿70歲老里長右臂

國際火線／在新冷戰年代，美國正在為新熱戰作準備？

煙火工廠爆炸釀7死、4重傷！建築殘骸四散　親友抱頭痛哭

比誰對北京更強硬！酸川普避西藏問題　拜登：當選將見達賴喇嘛

發誓打爆北韓！南韓研發地對地飛彈「一桿進洞」：精準度世界第一

西太平洋角力！　帛琉總統致信艾斯培「力邀建設美軍基地」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

協助伊朗規避石油禁運！美制裁11外企3高階主管

年紀相差20倍！3歲女童公園廁所失蹤　慘遭6旬老翁下手性侵

鬼月雷公無情劈！北韓官媒教人民逃難守則「往高處躲」：雙手摀耳

搬新家第1天！消防員遠赴邊境救火　回來發現「妻＋3孩燒成焦屍」

日本恐怖女鄰居「佯裝有事相求」　十字弓射穿70歲老里長右臂

國際火線／在新冷戰年代，美國正在為新熱戰作準備？

煙火工廠爆炸釀7死、4重傷！建築殘骸四散　親友抱頭痛哭

比誰對北京更強硬！酸川普避西藏問題　拜登：當選將見達賴喇嘛

發誓打爆北韓！南韓研發地對地飛彈「一桿進洞」：精準度世界第一

西太平洋角力！　帛琉總統致信艾斯培「力邀建設美軍基地」

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

郭書瑤深V白紗看秀「想談異國戀」　夏于喬C位對尬吳姍儒公主風

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

國際熱門新聞

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

即／美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%

27歲母狠殺5子女　最小僅1歲

即／羅伯派汀森傳染疫　新版「蝙蝠俠」停拍

衝刺砍警！她下秒遭連開4槍身亡

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

特斯拉連3天下滑！跌幅超越18%

金正恩煞到她！川普：去北韓為國奉獻

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

曼谷DJ入獄確診　泰國零病例破功

更多熱門

相關新聞

悚！日恐怖女鄰居十字弓射穿老里長右臂

悚！日恐怖女鄰居十字弓射穿老里長右臂

日本長野線長野市一名28歲的無業女性，8月31日藉故將70多歲的民生委員叫到家中後（類似台灣的里長，但為無給職），便拿出預藏的十字弓攻擊對方，當場射穿該名老翁的右臂，目前嫌犯已經遭警方以殺人未遂罪嫌逮捕。據被害人妻子表示，先生早在7月就曾經被該名女子用小型的弓箭射中背部，怎知這次竟還變本加厲。

打爆北韓！南韓研發地對地飛彈能「一桿進洞」

打爆北韓！南韓研發地對地飛彈能「一桿進洞」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

國中師下藥性侵9男　警估猥褻百人

國中師下藥性侵9男　警估猥褻百人

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮颱風梅莎江原道朝中社勞動新聞雷雨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面